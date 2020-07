Số ca Covid-19 tăng kỷ lục tại bang Victoria của Australia

Chính quyền bang Victoria hôm nay thông báo, số ca Covid-19 phát hiện tại bang này trong 24 qua lên tới 317, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại bang này.

Australia lập nhiều trạm xét nghiệm nhanh tại các điểm nóng của dịch Covid-19 để có thể nhanh chóng phát hiện những người mắc bệnh. Ảnh: Wolter Peeters.

Hôm nay, nhà máy Nestle tại thành phố Melbourne đã phải đóng cửa sau khi 1 nhân viên được xác định nhiễm virus gây bệnh Covid-19. 150 cảnh sát của bang này cũng phải cách ly vì đã tiếp xúc với những người bị bệnh. Trong khi một số bệnh viện tại bang Victoria cũng có nhiều nhân viên phải cách ly khiến cho bệnh viện trong tình trạng thiếu nhân lực.



Thủ tướng Scott Morrison đánh giá tình hình dịch bệnh tại bang Victoria là đáng lo ngại và cho biết, quân đội đã cử 1.000 quân tới giúp bang Victoria chống dịch.

Dịch bệnh không chỉ tiếp tục diễn biến phức tạp tại bang Victoria mà đang lây lan sang các bang khác của Australia. Hôm nay, nhà chức trách bang New South Wales xác nhận 1 người từ bang Victoria đến bang này và lây Covid-19 sang cho ít nhất 40 người khác. Hiện tại, hơn 20 địa điểm ở bang New South Wales xác nhận có trường hợp bị Covid-19. Không chỉ lây lan sang bang New South Wales, bang Nam Australia hôm nay cũng vừa ghi nhận 1 trường hợp Covid-19 đầu tiên trong 2 tuần qua là một người vừa trở về từ thành phố Melbourne.

Tính đến hôm nay, số ca Covid-19 tại Australia đã lên tới 10.616 ca, trong đó 113 người đã thiệt mạng./.