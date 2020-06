Số ca mắc Covid-19 giảm, bang New York cân nhắc kiểm dịch du khách

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo hôm qua (23/6), cho biết đang nghiêm túc xem xét việc thực hiện kiểm dịch đối với du khách từ địa phương khác đến, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh tại New York giảm mạnh nhưng các bang khác đang tăng vọt.



Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo. (Ảnh: AP)



Trả lời phỏng vấn Truyền hình NBC News ông Cuomo nói rằng từng là một trong số các bang có tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 cao nhất trước đây, nhưng New York hiện là một trong số các bang có tỉ lệ lây nhiễm thấp nhất trên toàn nước Mỹ.



Ông Cuomo cho rằng: “Khoảng một nửa số bang ở Mỹ chứng kiến số ca lây nhiễm virus gia tăng, trong khi số ca nhiễm bệnh tại New York đang giảm. Có những người gọi điện cho tôi cả ngày, bày tỏ lo lắng về nơi họ đang sinh sống và mong muốn đến New York. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi không muốn họ mang virus đến New York. Vì vậy, chúng tôi đang nghiêm túc xem xét thực hiện kiểm dịch, chỉ nhằm mục đích đảm bảo rằng những người đến từ các bang có tỉ lệ lây nhiễm cao hơn không vô tình làm tăng tỉ lệ lây nhiễm của New York”.

Gần một nửa các bang ở Mỹ, chủ yếu thuộc miền Nam, đã báo cáo gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 những ngày gần đây, khi các bang này bắt đầu gỡ bỏ những hạn chế được áp đặt nhằm giảm thiểu lây lan vi-rút SARS-CoV-2.

Tuần trước, ông Cuomo đã đưa ra ý tưởng thực hiện việc tự cách ly trong 14 ngày đối với khách du lịch đến từ bang Florida, nơi các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng mạnh.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Cuomo đã bảo vệ việc mở cửa trở lại dần dần của bang New York, chậm hơn so với kế hoạch mà nhiều bang khác đưa ra. Ông Cuomo khẳng định kế hoạch mở cửa trở lại của bang New York được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học và đó là cách tiếp cận đúng đắn./.