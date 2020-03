Số ca mắc Covid-19 tăng chóng mặt tại Australia

Theo các số liệu cập nhật tính đến 10h sáng 25/3 (giờ địa phương), Australia đã có hơn 2.300 ca nhiễm Covid-19, tăng hơn 400 ca nhiễm mới so với sáng qua (24/3), trong đó 8 trường hợp đã tử vong. New South Wales hiện là bang có nhiều ca mắc Covid-19 nhất, với 1.029 trường hợp.

Hành khách rời tàu du lịch Ruby Princess. Ảnh: AAP

Chính quyền New South Wales cho biết, nạn nhân thứ 8 thiệt mạng vào tối qua là một phụ nữ trên 70 tuổi và là hành khách của tàu du lịch Ruby Princess. Đến nay, đã có 133 hành khách từ con tàu này mắc Covid-19, trong đó New South Wales có 107 trường hợp. Ngoài ra, New South Wales còn có 20 ca mắc Covid-19 từ 2 con tàu du lịch khác cập cảng Sydney trong tuần vừa qua.

Để đối phó với tình hình dịch bệnh đang không ngừng leo thang, ngoài các biện pháp mới được bổ sung vào tối qua như cấm người dân xuất cảnh, hạn chế số người tham dự các lễ cưới hoặc đám tang, ngày hôm nay, Chính phủ Australia cho biết nước này đang cân nhắc các biện pháp giám sát mới để đảm bảo người dân tuân thủ quy định kiểm dịch và tự cách ly.

Trong đó, trước mắt từ ngày 25/3, gần 36 triệu thuê bao điện thoại tại Australia hàng ngày sẽ nhận được tin nhắn cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, các quy định mới về phòng dịch và giãn cách xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cuộc chiến với dịch Covid-19.

Trong khi đó, Victoria và Nam Australia cho biết các bang này sẽ sử dụng công nghệ theo dõi điện thoại trong đó có ứng dụng FaceTime để giám sát di chuyển của các bệnh nhân Covid-19 và những người đang phải cách ly.

Cảnh sát Victoria cho biết, bang này sẽ triển khai 500 cảnh sát mỗi ngày để giám sát việc giãn cách xã hội và thực thi các lệnh cấm của chính phủ. Các cá nhân vi phạm quy định cách ly có thể bị phạt 20.000 AUD, trong khi các tổ chức vi phạm sẽ được áp dụng mức phạt lên đến 100.000 AUD.

Bộ Quốc phòng Australia mới đây cũng cho biết, Quân đội sẽ triển khai lực lượng trên toàn lãnh thổ để hỗ trợ hoạt động hậu cần, vận tải và y tế trong bối cảnh hệ thống y tế công của nước này đang chịu áp lực lớn chưa từng thấy do dịch Covid-19./.

Hữu Tiến/VOV-Australia