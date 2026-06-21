Theo báo cáo tình hình dịch bệnh Ebola mới nhất được công bố trong ngày 19/6, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận thêm 23 ca mắc mới, bao gồm 2 trường hợp tử vong, tại hai tỉnh Ituri và Bắc Kivu.

Số ca mắc Ebola tại CHDC Congo tăng lên gần 1.000 trường hợp. Ảnh Reuters

Tỉnh Ituri tiếp tục là tâm điểm của đợt bùng phát dịch với 874 ca mắc và 201 ca tử vong, chiếm hơn 91% tổng số ca mắc được xác nhận trên cả nước. Hiện có 92 bệnh nhân đã khỏi bệnh, trong khi 361 trường hợp đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế. Báo cáo cũng cho biết trong ngày đã phát hiện thêm 162 trường hợp nghi mắc bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ truy vết người tiếp xúc chỉ đạt 69,3%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 95% do cơ quan y tế đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 19/6, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kamba cho biết dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn gia tăng và số ca mắc được xác nhận có thể tiếp tục tăng khi các đội ứng phó mở rộng hoạt động tìm kiếm ca bệnh và tiếp cận sâu hơn tới các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Theo ông Kamba, chỉ khi số liệu thống kê hằng tuần ổn định hoặc bắt đầu giảm xuống, giới chức mới có thể xác định dịch bệnh đã đạt đỉnh, bước vào giai đoạn ổn định hay suy giảm. Trong thời gian tới, các biện pháp phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, điều trị và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vẫn cần được đẩy mạnh.

Đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra và được giới chức Cộng hòa Dân chủ Công-gô chính thức công bố từ ngày 15/5.