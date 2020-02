Số ca nghi nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc giảm mạnh 3 ngày liên tiếp

Theo số liệu tính đến hết ngày 11/2, Trung Quốc có 16.067 ca nghi nhiễm, trong khi con số này của ngày 8/2 là gần 29.000 ca (28.942 ca). Như vậy, số ca nghi nhiễm của nước này đã giảm liên tục trong 3 ngày.

Số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc cho thấy, 3 ngày qua, số ca nghi nhiễm Covid-19 ở nước này đã có xu hướng giảm mạnh. Ảnh minh họa: Brussels Times

Hiện tượng này được giải thích là do số người nghi nhiễm của tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch cũng giảm mạnh suốt 3 ngày qua. Trong khi đó, tỉnh này đã tăng cường rà soát, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm các ca nghi nhiễm trong những ngày gần đây.



Cùng với đó, số ca nhiễm bệnh mới của các địa phương ngoài Hồ Bắc tại Trung Quốc cũng đã giảm 8 ngày liên tục, hiện ở mức 377 ca. Bên cạnh đó, cũng đã có thêm 4.740 ca được chữa khỏi ra viện.

Hiện Vũ Hán vẫn là "trận địa" chính trong cuộc chiến chống dịch bệnh ở Trung Quốc. Số ca nhiễm bệnh của thành phố này đã lên tới gần 20.000, chiếm gần 44% toàn Trung Quốc. Số ca tử vong của Vũ Hán cũng chiếm gần 74% của cả nước, lên tới 820 ca.

Mặc dù đã có khoảng 12.000 nhân viên y tế trên cả nước được điều động về Hồ Bắc, nhưng bên cạnh sự thiếu thốn về vật tư y tế và giường bệnh, việc thiếu trầm trọng khí oxy dùng để chữa trị cho các bệnh nhân nặng tại đây cũng đang ảnh hưởng đến hiệu quả công tác điều trị.

Theo thông tin được ông Bành Bằng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Vũ Hán công bố trước đó, hiện lượng khí oxy mà bệnh viện này sử dụng đã gấp 10 lần mức đỉnh của ngày thường, trong khi 100% các bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19 đều cần sử dụng dưỡng khí và bệnh viện thì không thể có nguồn cung tăng thêm./.