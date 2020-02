Số ca tử vong và nhiễm mới vì Covid-19 ở tỉnh Hồ Bắc đều giảm

Trên toàn Trung Quốc đại lục, trong ngày 21/2 có 109 trường hợp tử vong do Covid-19, giảm so với con số 118 người của ngày 20/2. Số trường hợp nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày 21/2 là 397 trường hợp, giảm so với con số 889 người của ngày 20/2.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong đó riêng tại tỉnh Hồ Bắc- tâm chấn của dịch bệnh, trong ngày 21/2 có 366 trường hợp nhiễm mới, giảm so với con số 631 trường hợp vào ngày 20/2. Trong khi đó, số người tử vong do Covid 19 trong ngày 21/2 là 106 người, giảm so với con số 115 người của ngày 20/2.Tỉnh Hồ Bắc tối qua cũng đã sửa lại con số trường hợp nhiễm mới trong ngày 19/2. Theo đó, số trường hợp nhiễm mới trong ngày 19/2 là 775 người, cao hơn nhiều so với con số 349 người thông báo trước đó.Như vậy tính đến hết ngày 21/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 76.288 người./.