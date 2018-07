Số dân thường thiệt mạng cao kỷ lục vì bạo lực tại Afghanistan

Số dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công liều chết tại Afghanistan trong 6 tháng đầu năm 2018 đã cao ở mức kỷ lục, bất chấp lệnh ngừng bắn vào tháng trước. Đó là khẳng định trong báo cáo công bố ngày 15/7 của Liên Hợp Quốc.

Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan. Ảnh: NDTV

Theo báo cáo thường niên của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, số dân thường thiệt mạng tăng đã 1% so với cùng thời điểm năm ngoái lên con số 1.692 người. Báo cáo chỉ ra rằng, các cuộc tấn công xảy ra thường xuyên và có tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn, nhằm vào các thành phố lớn, khu vực đông dân cư như thủ đô Kabul và thành phố Jalalabad. Các cuộc tấn công cho thấy, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ngày càng gia tăng các hoạt động của mình.

Các vụ đánh bom liều chết và các cuộc tấn công phức tạp là nguyên nhân gia tăng số thương vong thêm khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công giữa lực lượng an ninh và các nhóm phiến quân cũng khiến cho số dân thường thiệt mạng gia tăng.

Hàng trăm dân thường đã thiệt mạng do các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu đông người như đền thờ Hồi giáo dòng Shiite, các văn phòng Chính phủ, các nhóm tổ chức nhân đạo, sự kiện thể thao hoặc các điểm bầu cử.

Báo cáo cũng cho biết, khoảng 52% số thương vong là do các cuộc tấn công của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và khoảng 40% là do các cuộc tấn công của Taliban./.

Afghanistan tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với Taliban VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani hôm 30/6 đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương của Chính phủ với Taliban.