Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 10.000

Tính tới chiều ngày 6/4, số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá 10.500 trong khi đó số ca nhiễm mới tăng hơn 20.000, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ lên hơn 356.000.

Các nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi mắc Covid-19 đến Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe ở thành phố Kirkland, bang Washington. Ảnh: NYT.

Theo các chuyên gia y tế, đây là tuần mà số ca tử vong ở Mỹ dự kiến có thể sẽ tăng gấp đôi so với bình thường. Brett Gioir, Trợ lý bộ trưởng Y tế và các dịch vụ nhân sinh Mỹ, cho biết các điểm nóng Covid-19 bao gồm New York, New Jersey và Detroit sẽ chứng kiến số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 tăng đột biến trong tuần này. Ông Gioir, đồng thời là một thành viên của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, cũng dự báo tình trạng này sẽ diễn ra tại các thành phố khác của Mỹ trong những tuần tới.

Bang New York hiện vẫn tiếp tục là tâm dịch Covid-19 ở Mỹ mặc dù số người chết đã giảm trong hai ngày liên tiếp. Một số mô hình dự báo cho rằng dịch bệnh ở New York có thể đã chạm đỉnh và sẽ sớm giảm trong thời gian tới. Theo Thống đốc bang Andrew Cuomo, số ca nhập viện, điều trị tích cực và phải sử dụng ống thở đều giảm trên toàn bang. Ông Cuomo đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp buộc người dân chấp hành giãn cách xã hội. Ông Cuomo thông báo sẽ tăng mức phạt đối với các vi phạm giãn cách xã hội từ 500 USD lên 1.000 USD đồng thời gia hạn lệnh đóng cửa các trường học và các hoạt động không thiết yếu trên toàn bang tới 29/4.

Các chuyên gia y tế Mỹ tiếp tục khẳng định giãn cách xã hội và ở nhà là biện pháp hiệu quả nhất để hạn chế sự lây lan của virus. Tới nay đã có hơn 90% dân số Mỹ được yêu cầu ở nhà và hạn chế tối đa ra ngoài, tuy nhiên, hiện vẫn còn 8 bang của Mỹ không áp dụng lệnh này./.