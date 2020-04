Số người mắc Covid-19 tại New York chỉ là “phần nổi của tảng băng"

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 23/4 (theo giờ Mỹ), có hơn 147.000 người dân ở thành phố New York xét nghiệm dương tính với Covid-19.



Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, Bác sĩ Oxiris Barbo, quan chức cấp cao của Cơ quan Y tế thành phố New York cho rằng con số đó chỉ là “phần nổi của tảng băng” vì một số lý do khác nhau. Bà Barbo thừa nhận, hiện thành phố vẫn phải ưu tiên các đối tượng cần được xét nghiệm.

“Chúng tôi muốn dành xét nghiệm cho những người thực sự bị bệnh đủ nặng cần phải nhập viện. Với thực tế đó, sẽ không có điều gì khiến tôi ngạc nhiên nếu tại thời điểm này, có thể có gần một triệu cư dân thành phố New York đã bị phơi nhiễm với Covid-19” - bà Barbo nói.

Mật độ người đi lại ở thành phố New York đã giảm hẳn thời gian qua. (Ảnh: ABC News)



Thị trưởng New York, Bill de Blasio cho biết, thành phố vẫn đang nỗ lực tăng cường khả năng xét nghiệm diện rộng cho những người nghi nhiễm Covid-19. Ông Blasio nhấn mạnh, xét nghiệm diện rộng và truy tìm tiếp xúc sẽ rất quan trọng để nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và mở cửa trở lại thành phố New York. Trước đó, ông Blasio tuyên bố, bên cạnh các bộ xét nghiệm mua từ bên ngoài, thành phố New York sẽ bắt đầu sản xuất các bộ xét nghiệm của riêng mình, với hy vọng tăng lên 50.000 lượt thử mỗi tuần.

Thống đốc bang New York cho biết kết quả sơ bộ của một cuộc khảo sát cho thấy khoảng 2,7 triệu người dân New York có thể đã mắc Covid-19.

Theo ông Cuomo, kết quả sơ bộ của một cuộc khảo sát cho thấy gần 14% số người được xét nghiệm có kháng thể với Covid-19, tương đương 2,7 triệu người dân New York có thể đã bị lây nhiễm, gấp 10 lần số ca đã được xác nhận.

Khảo sát là một phần của kế hoạch thử kháng thể của Thống đốc Cuomo được tiến hành hồi đầu tuần dựa trên 3.000 mẫu bệnh phẩm tại 19 hạt ở bang New York. Mặc dù kết quả cuộc khảo sát cho thấy số ca lây nhiễm cao hơn rất nhiều, tỷ lệ tử vong ở New York theo khảo sát chỉ có 0,5%, thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Tính tới ngày 23/4, gần 16.000 người ở New York đã tử vong do Covid-19 và tỷ lệ tử vong là 6% trên tổng số 260.000 ca nhiễm./.