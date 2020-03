Số người mắc Covid-19 tăng vọt, Mỹ trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới

Cho tới nay, Mỹ ghi nhận 26.892 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 348 ca tử vong vì chủng virus này, đồng thời trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới với số ca mắc Covid-19 chỉ sau Trung Quốc và Italy.

Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới. Ảnh: AFP

Theo CNBC, tình hình dịch Covid-19 leo thang nghiêm trọng trong tuần qua ở Mỹ, đặc biệt là tại New York với nhiều số ca nhiễm mới được ghi nhận khi việc xét nghiệm trở nên sẵn sàng hơn. Mỹ đã tiến hành tổng cộng hơn 150.000 xét nghiệm Covid-19 và nếu Mỹ có thể giảm tỷ lệ lây nhiễm xuống còn một nửa thì vẫn có khoảng 650.000 người có thể nhiễm bệnh trong một vài tháng tới.

Thành phố New York ghi nhận 8.115 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 60 ca tử vong vì chủng virus này ngày 21/3. Khoảng 1.450 người đã được đưa tới bệnh viện và ít nhất 370 người trong số đó đang phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực. Bang New York có 12.269 ca mắc Covid-19 và 70 ca tử vong, đây cũng bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh trên toàn nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa ở New York, khi quyết định này cho phép huy động các nguồn lực liên bang cho nỗ lực phục hồi của New York và các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lệnh này cũng cho phép cư dân New York, những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được tiếp cận tư vấn khủng hoảng.

45 bang của Mỹ đã đóng cửa trường học, quán bar và nhà hàng trong khi chính phủ cấm tụ tập đông người và yêu cầu người dân chủ yếu nên ở trong nhà.

California và New York, 2 trong những bang phát triển kinh tế lớn nhất của Mỹ đã đóng cửa tất cả các doanh nghiệp không cần thiết vô thời hạn trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp quyết liệt tương tự cũng được áp dụng hoặc lên kế hoạch hành động tại các bang như New Jersey, Illinois và Connecticut.

Theo số liệu thống kê từ Đại học Johns Hopkins, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã tăng gấp đôi chỉ trong 1 tuàn khi đến nay, đã có hơn 308.594 ca nhiễm và hơn 13.000 ca tử vong./.