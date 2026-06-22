Số người mắc Ebola tại CHDC Congo vượt mốc 1.000 ca

Theo bản cập nhật dịch tễ mới nhất được Bộ Y tế Congo công bố hôm qua (21/6), nước này đã ghi nhận tổng cộng 1.003 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 254 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong của đợt bùng phát hiện nay được ghi nhận ở mức 25,3%.

Nhân viên y tế Congo thời Ebola. Ảnh: Reuters.

Báo cáo cho biết hiện có 365 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế, trong khi 100 người đã hồi phục và được xuất viện.

Công tác truy vết người tiếp xúc với các ca bệnh vẫn đang được triển khai, tuy nhiên tỷ lệ theo dõi tiếp xúc tại ba tỉnh chịu ảnh hưởng chỉ đạt khoảng 58%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu kiểm soát dịch.

Mặc dù số ca mắc tiếp tục gia tăng, các hoạt động ứng phó dịch bệnh vẫn được duy trì. Giới chức y tế cho biết đang tăng cường giám sát dịch tễ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị tại các địa phương bị ảnh hưởng.