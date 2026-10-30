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Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha tăng lên 69

Thứ Sáu, 06:17, 30/10/2026
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VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc tại Tây Ban Nha đã tăng lên 69 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

so nguoi thiet mang trong vu tai nan tau cao toc tai tay ban nha tang len 69 hinh anh 1
Vụ tai nạn giữa 2 tàu cao tốc tại Tây Ban Nha ngày 28/10. Ảnh: AP

Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia hôm qua (29/10), đã đến thăm Bệnh viện Đại học Toledo, nơi đang điều trị những người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra một ngày trước đó. Nhà vua gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ vì những nỗ lực cứu chữa nạn nhân và ứng phó hiệu quả với tình huống khẩn cấp.

so nguoi thiet mang trong vu tai nan tau cao toc tai tay ban nha tang len 69 hinh anh 2
Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đã tăng lên 69. Ảnh: AP

Theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm thi thể nạn nhân trong quá trình di dời các toa tàu bị biến dạng. Điều tra ban đầu cho thấy một đoàn tàu của hãng Renfe được phép tiếp tục di chuyển dù tín hiệu đèn đỏ vẫn đang bật do có tàu dừng phía trước.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố cả nước đang chìm trong đau thương. Đây là vụ tai nạn tàu cao tốc gây chết người thứ hai tại nước này trong năm nay, đồng thời khiến các đảng chính trị lớn phải tạm dừng hoạt động vận động tranh cử trước cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra ngày 29/11.

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch)
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