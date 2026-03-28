Số trẻ sơ sinh ra đời tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng đáng kể

Thứ Bảy, 06:05, 28/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc vẫn đang diễn ra trầm trọng, tiếp tục xuất hiện những tín hiệu lạc quan khi tỷ lệ sinh tại nước này vẫn duy trì được đà gia tăng. 


Theo số liệu thống kê do Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc vừa công bố, trong tháng 1 vừa qua, số trẻ sơ sinh ra đời tại nước này là 26.916 trẻ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ 19 liên tiếp số trẻ mới sinh của Hàn Quốc gia tăng đáng kể và là 1 trong những mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây.

Tỷ lệ trẻ ra đời trong tháng 1 hàng năm tại Hàn Quốc giảm mạnh liên tục trong 9 năm, tính từ năm 2016 nhưng bắt đầu phục hồi từ năm 2025 với mức tăng ấn tượng 12,5%. Kéo theo đó, tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời của 1 phụ nữ Hàn Quốc cũng gia tăng, đạt mức 0,99 trong tháng 1 vừa qua.

so tre so sinh ra doi tai han quoc tiep tuc gia tang dang ke hinh anh 1
Số trẻ sơ sinh ra đời trong tháng 1 vừa qua tại Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong vòng 7 năm qua - Ảnh: Yonhap News

Một điểm đáng chú ý khác là số người chết tự nhiên tại Hàn Quốc cũng giảm mạnh. Trong tháng 1, con số này dừng ở mức 32.454 người, giảm tới 17,6% so với tháng 1/2025. Theo đó, mặc dù tình trạng giảm dân số tự nhiên của Hàn Quốc vẫn đang tiếp diễn, nhưng quy mô đã thu hẹp đáng kể, với con số giảm 5.539 người trong tháng 1 vừa qua.

Theo các chuyên gia, đây là kết quả bước đầu của các biện pháp khuyến khích kết hôn sinh con do Chính phủ Hàn Quốc đang áp dụng. Với tỷ lệ kết hôn liên tục gia tăng, đặc biệt là ở nhóm người đang trong độ tuổi sinh sản, Hàn Quốc hy vọng có thể sớm đặt dấu chấm hết cho tình trạng giảm dân số tự nhiên, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học vẫn đang tiếp diễn hiện nay.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
VOV.VN - Hoa anh đào bắt đầu nở rộ tại nhiều địa phương miền Nam Hàn Quốc, báo hiệu mùa lễ hội ​​sẽ thu hút đông đảo du khách.

VOV.VN - Từ hôm 25/3, tàu ngầm Dosan của hải quân Hàn Quốc đã rời quân cảng Jinhae để tham gia cuộc tập trận chung với Canada. Dosan là tàu ngầm loại 3.000 tấn thuộc lớp Ahn Chang-ho do Hàn Quốc tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước.

VOV.VN - Đúng như lo ngại của dư luận Hàn Quốc, bất chấp mọi nỗ lực hòa giải từ phía Seoul, thái độ của  Triều Tiên về quan hệ liên Triều vốn đã cứng rắn nay lại cứng rắn hơn.  

