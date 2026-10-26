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Sri Lanka hỗ trợ và hồi hương 40 thủy thủ Iran bị mắc kẹt ở Ấn Độ Dương

Thứ Hai, 05:35, 26/10/2026
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VOV.VN - Sri Lanka đã hỗ trợ y tế khẩn cấp cho 40 thủy thủ Iran bị mắc kẹt trên các tàu gần vùng biển nước này do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, sau đó đưa họ trở về Iran trong ngày 25/10.


Động thái diễn ra trong bối cảnh nhiều tàu Iran bị mắc kẹt trên Ấn Độ Dương, do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz và lo ngại các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sri Lanka Thushara Rodrigo cho biết, ngày 24/10, giới chức nước này nhận được tín hiệu cầu cứu đề nghị hỗ trợ y tế cho 40 thủy thủ Iran từ các tàu neo đậu gần vùng biển nước này.

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Tàu chở hàng gần eo biển Hormuz - Ảnh: ANI

Các thủy thủ sau đó được đưa vào cảng Galle, ở miền Nam Sri Lanka bằng phương tiện do Đại sứ quán Iran và các đại lý vận tải biển địa phương bố trí. Sau khi được điều trị ban đầu và hoàn tất các thủ tục cần thiết, các thủy thủ Iran đã rời Sri Lanka về nước trong ngày 25/10.

Theo giới chức Sri Lanka, nhiều tàu chở dầu của Iran đã phải neo đậu ngoài khơi nước này trong nhiều tháng, sau khi Mỹ nối lại hoạt động phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz, khiến nhiều tàu Iran không thể trở về nước.

Sri Lanka gần đây cho biết, có 19 tàu Iran neo đậu cách bờ biển khoảng 24 hải lý. Các thủy thủ trên những tàu này được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và nhiên liệu.

Khoảng 2 tuần trước, Chính phủ Sri Lanka cho biết chưa có kế hoạch hỗ trợ các tàu Iran, đồng thời nhấn mạnh cần ưu tiên lợi ích quốc gia và cân nhắc nguy cơ các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ, đối với những đơn vị cung cấp dịch vụ cho các tàu thuộc diện trừng phạt.

Việc hỗ trợ y tế và hồi hương 40 thủy thủ Iran cho thấy, Sri Lanka vẫn phải xử lý các tình huống nhân đạo trên biển, trong khi cân nhắc những hệ lụy ngoại giao và kinh tế từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

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Ấn Độ cảnh báo khủng bố đe dọa hòa bình toàn cầu

VOV.VN - Ngày 25/10, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar lên tiếng cảnh báo việc sử dụng khủng bố như một công cụ phục vụ chính sách nhà nước là không thể chấp nhận, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác chống khủng bố và giải quyết xung đột bằng đối thoại, ngoại giao.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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