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Sự cố của Microsoft ảnh hưởng đến nhiều cơ quan đầu não của Australia

Thứ Sáu, 10:51, 13/11/2026
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VOV.VN - Sự cố xảy ra với hệ thống máy chủ của Microsoft đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các máy tính dùng hệ điều hành này trên toàn cầu. Trong đó, nhiều cơ quan đầu não của Australia cũng bị ảnh hưởng.

 

Cảnh sát Liên bang Australia và Cơ quan tình báo của nước này và nhiều cơ quan khác của chính phủ Australia bị ảnh hưởng bởi sự cố của Microsoft. Nhiều người sử dụng phần mềm Microsoft tại Australia phàn nàn là không gửi được email qua Outlook hoặc sử dụng một số tính năng trên Microsoft 365 suite.

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Nhiều người sử dụng phần mềm Microsoft tại Australia không gửi được email qua Outlook hoặc sử dụng một số tính năng trên Microsoft 365 suite (Ảnh minh họa: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke đã liên lạc với Microsoft Australia để tìm hiểu về sự cố và cho biết sự cố này dường như không bắt nguồn từ hành vi xâm phạm dữ liệu trái phép hay tấn công mạng mà là kết quả của một “bản cập nhật gặp trục trặc”.

Sự cố với Microsoft diễn ra vào khoảng 3h sáng 13/11 (theo giờ Australia). Theo thông tin từ Microsoft, sự cố bắt nguồn từ việc một lượng lớn máy chủ Microsoft ngừng hoạt động, gây áp lực quá tải lên các hệ thống khác, từ đó dẫn đến tình trạng tắc nghẽn hoặc tạo ra “hiệu ứng domino”. Sự cố xảy ra khiến cho nhiều máy tính không sử dụng được một số ứng dụng trên Microsoft Suite, Outlook, Teams và Copilot….

Trong lúc xử lý sự cố, Microsoft đã triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động như dừng các đợt cập nhật và chuyển lưu lượng truy cập sang các hạ tầng khác không bị ảnh hưởng đồng thời khởi động lại máy chủ gặp sự cố để khôi phục dịch vụ.

Tại Australia, khoảng 2,7 triệu người sử dụng phần mềm Microsoft 365 cùng với hàng trăm nghìn doanh nghiệp sử dụng các phần mềm của Microsoft. Phần mềm này được sử dụng trong quá trình vận hành chính quyền, các công ty và tập đoàn lớn của nước này.

Việt Nga/VOV-Australia
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