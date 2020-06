Sử dụng vũ lực thất bại, các bên Libya chấp nhận đàm phán

Sau 14 tháng phát động tấn công đánh chiếm thủ đô Tripoli, song các lực lượng vũ trang miền Đông Libya do Tướng Khalipha Haftar lãnh đạo đã không thành công với mục tiêu đề ra. Với sự giằng co khiến cả 2 bên chịu nhiều tổn thất, các bên đối địch Libya đã phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán về 1 lệnh ngừng bắn và xa hơn là việc nối lại các cuộc đối thoại hòa bình do Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Sử dụng vũ lực thất bại, các bên Libya đã phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Ảnh: Reuters

Hôm qua (10/6), Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya (UNSMIL) thông báo, cả hai bên xung đột ở Libya là Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) và lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông, đều đã tham gia vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn.

Theo thông báo, các nhà đàm phán của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã tiến hành hai cuộc họp riêng rẽ với phái đoàn của lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya ở miền Đông vào ngày 3/6 và với phái đoàn của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc vào ngày 9/6. Các cuộc họp diễn ra theo hình thức 5+5, theo đó mỗi bên chỉ định 5 sỹ quan cấp cao tham gia đàm phán và Liên Hợp Quốc làm trung gian.

Nhiều nước đã hoan nghênh động thái mới này từ các bên Libya. Một loạt các cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Nga, Ai Cập, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức đã diễn ra trong những ngày qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn và việc nối lại đối thoại ở Libya, nhằm giải quyết cuộc xung đột bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.

Hôm qua (10/6), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, các cuộc đàm phán nhanh chóng và thiện chí là cần thiết để triển khai một thỏa thuận ngừng bắn và khởi động lại các cuộc đàm phán chính trị nội bộ ở Libya do LHQ bảo trợ.

Việc 2 bên đối địch Libya cùng tham gia 1 vòng đàm phán đánh dấu một bước tiến triển mới ở Libya trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya đã giành những thắng lợi “quan trọng” trước các lực lượng vũ trang miền Đông, bảo vệ thành công thủ đô Tripoli, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi các lực lượng vũ trang miền Đông tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm chiếm giữ thủ đô Tripoli thất bại. Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya đã phải rút khỏi hầu hết các vùng lãnh thổ ở Tây Bắc Libya.

Tuy nhiên, một điểm nóng giao tranh vừa mới xuất hiện tại thành phố duyên hải Sirte miền Trung Libya đang dấy lên nhiều hoài nghi về một thỏa thuận hòa bình cho quốc gia này trong thời gian tới.

Thêm vào đó, Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya Fayez Al Serraj cho biết: “Trận chiến của chúng tôi chưa kết thúc và chúng tôi quyết tâm đánh bại mọi kẻ thù của mình, để Chính phủ kiểm soát toàn bộ đất nước, để xóa sổ của tất cả những người đe dọa nhà nước dân chủ, tự do của chúng ta”.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya tại Tripoli trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ thể hiện vai trò lớn hơn trong vấn đề Libya – 1 động thái có thể là đối trọng với sức ảnh hưởng của Nga, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), vốn được cho đang ủng hộ chính quyền miền Đông Libya.

Việc các bên Libya nối lại đàm phán ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Ai Cập đề xuất bị Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ, khi nước này cho rằng, đề xuất đó chỉ có lợi cho lực lượng miền Đông trong bối cảnh lực lượng này chịu nhiều thất bại trên chiến trường./.