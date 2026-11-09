“Sứa không gian” xuất hiện trên bầu trời khi Nga phóng vệ tinh lên quỹ đạo

Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần vừa qua thông báo nước này đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo một vệ tinh phục vụ mục đích quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk, thuộc tỉnh Arkhangelsk, miền Bắc nước Nga.

Theo thông báo, quá trình phóng tên lửa và đưa vệ tinh vào quỹ đạo diễn ra thuận lợi, không ghi nhận sự cố. Vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo mục tiêu đúng thời gian dự kiến và đặt dưới sự kiểm soát của các hệ thống mặt đất thuộc Lực lượng Không gian Nga. Các thiết bị trên vệ tinh hiện hoạt động bình thường.

Nga phóng vệ tinh quân sự ngày 7/11/2026. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Vụ phóng tạo ra hiện tượng ánh sáng đặc biệt trên bầu trời Cộng hòa Komi, khu vực giáp tỉnh Arkhangelsk. Nhiều người dân đã ghi lại hình ảnh một vệt sáng lớn lan rộng thành những dải ánh sáng mờ, tạo hình giống con sứa trên bầu trời đêm.

Hiện tượng này thường được gọi là “sứa không gian”, xuất hiện khi tên lửa hoạt động ở độ cao lớn, đặc biệt trong giai đoạn động cơ tầng đầu ngừng hoạt động, các tầng tên lửa tách rời hoặc động cơ tầng tiếp theo được kích hoạt. Khi đó, khí thải từ tên lửa được ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng, trong khi khu vực quan sát dưới mặt đất đã chìm trong bóng tối.

Hình ảnh "sứa không gian" xuất hiện trên bầu trời khi Nga phóng vệ tinh. Ảnh: Telegram SHOT

Bộ Quốc phòng Nga không công bố danh tính, đặc điểm kỹ thuật hoặc nhiệm vụ cụ thể của vệ tinh vừa được phóng. Tuy nhiên, tên lửa đẩy hạng trung Soyuz-2.1b thường được sử dụng để đưa lên quỹ đạo các vệ tinh thuộc hệ thống định vị GLONASS, vệ tinh trinh sát điện tử Liana và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo Tundra.

Hồi tháng 3 năm nay, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), ông Dmitry Bakanov, cáo buộc Ukraine tìm cách sử dụng UAV để làm gián đoạn một vụ phóng vệ tinh Internet băng rộng của Nga, nhưng không thành công.

Cũng trong tháng 3, Nga đã đưa 16 vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống Rassvet lên quỹ đạo. Đây là dự án do Cục 1440 phát triển, thường được gọi là “Starlink của Nga”, nhằm xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ quỹ đạo thấp. Các vệ tinh Rassvet được thiết kế để hoạt động như những trạm phát sóng 5G, đồng thời có tiềm năng hỗ trợ liên lạc và điều khiển UAV, với khả năng chống chịu các biện pháp tác chiến điện tử.

Theo Cục 1440, công ty đặt mục tiêu mở rộng hệ thống Rassvet lên hơn 900 vệ tinh vào năm 2035, hướng tới xây dựng một mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh quy mô lớn.