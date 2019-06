Sudan bất ổn leo thang, 13 người chết khi đi biểu tình

Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và quân đội khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Thủ đô Khartoum trong tình trạng hỗn loạn.

Người phát ngôn của Hội đồng quân sự chuyển tiếp ở Sudan, Trung tướng Shamseddin Kabbashi nói rằng, lực lượng Sudan giải tán các đám đông trước trụ sở quân đội ở Khartoum do mối đe dọa đối với an ninh đất nước. Trong khi đó, Phong trào tự do và thay đổi cùng ngày đã phản đối việc quân đội giải tán đám đông và tuyên bố tạm dừng tất cả các liên hệ với Hội đồng quân sự chuyển tiếp.

Thủ đô Khartoum xảy ra hỗn loạn trong ngày 3/6 khi quân đội giải tán đám đông - Ảnh Reuters

Trước diễn biến phức tạp tại Sudan, dư luận quốc tế đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về căng thẳng leo thang và kêu gọi các bên liên quan tại Sudan kiềm chế, trở lại bàn đàm phán.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi các bên Sudan tiếp tục đối thoại trong giai đoạn chuyển tiếp. Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng trong cam kết của tất cả các bên Sudan trong việc cần bình tĩnh và kiềm chế, quay trở lại bàn đàm phán và đối thoại với mục đích đạt được nguyện vọng của người dân Sudan. Ai Cập khẳng định, ủng hộ hoàn toàn cho Sudan và hỗ trợ đầy đủ cho những nỗ lực nhằm đạt được một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Sudan dựa trên sự ổn định và phát triển, thịnh vượng.

Trong phản ứng quốc tế đầu tiên, Mỹ, Anh và EU đề nghị các bên ngừng đụng độ tránh dẫn đến bạo lực hơn nữa. Liên minh châu Âu cũng cảnh báo về hậu quả của bạo lực đối với tương lai của tiến trình chính trị ở Sudan và cho rằng, việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân dự càng sớm càng tốt./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER