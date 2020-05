Sydney muốn trở thành cửa ngõ đón sinh viên quốc tế tới Australia

Các trường đại học của Australia đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại lớn do lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh khiến cho nhiều sinh viên quốc tế cũng không thể tới nước này học. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại Australia, chính quyền bang New South Wales mong muốn sẽ trở thành cửa ngõ đón sinh viên quốc tế tới Australia, là nơi sinh viên cách ly tập trung trong 14 ngày trước khi đến trường.

Australia là điểm đến của nhiều sinh viên quốc tế. Nguồn: Postgraduated

Hôm nay (21/5), Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklians cho biết, chính quyền bang đang làm việc với chính quyền liên bang để đưa Sydney trở thành cửa ngõ đón sinh viên quốc tế tới Australia cách ly trước khi quay về trường học tập. Kinh nghiệm đón 15.000 công dân Australia trở về nước và cách ly tập trung an toàn trong hai tháng qua cho thấy bang New South Wales có thể làm được điều tương tự đối với các sinh viên quốc tế.

Tuyên bố của Thủ hiến bang New South Wales đưa ra trong bối cảnh, các trường đại học của Australia có thể phải gánh chịu thiệt hại từ 3 tỷ AUD cho đến 4,6 tỷ AUD do ảnh hưởng từ Covid-19. Vì nguồn thu của các trường đều bị ảnh hưởng lượng sinh viên quốc tế giảm nên 20.000 việc làm trong các trường đại học của Australia đang bị đe dọa trong đó có 7.000 công việc liên quan đến nghiên cứu. Trước tình trạng này, các trường đại học của Australia đều rất mong chính phủ nước này cho phép các sinh viên quốc tế được nhập cảnh để có thể tiếp tục việc học tập.

Hôm qua (20/5), Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cũng đề nghị các trường đưa ra các đề xuất với chính phủ để các bên có thể thảo luận tìm ra cách thức sớm đưa sinh viên quốc tế quay trở lại nước này. Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng cho hay chính phủ nước này đang cân nhắc việc cho phép các sinh viên quốc tế quay trở lại học tập từ đầu tháng Bảy, khi các bang của nước này bước vào giai đoạn 3 của nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Các trường học và đại học của Australia có khoảng 800.000 sinh viên quốc tế đang theo học, trong đó đông nhất sinh viên Trung Quốc, tiếp sau là Ấn Độ. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này. Các học sinh, sinh viên quốc tế đóng góp gần 40 tỷ AUD vào nền kinh tế Australia mỗi năm./.