Syria căng thẳng, người tị nạn dồn ứ ở biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ

Tình trạng trên diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định nới lỏng việc kiềm chế người tị nạn trên lãnh thổ nước này vào các nước thuộc Liên minh châu Âu. Người phát ngôn chính phủ Hi Lạp Stelios Petsas cho biết, việc hàng chục nghìn người di cư đang tìm cách tràn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Hi Lạp là do “được Thổ Nhĩ Kỳ hướng dẫn và khuyến khích”. Hi Lạp cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn xin tỵ nạn mới nào trong 1 tháng và gửi trả lại bất kỳ người nào nhập cư trái phép.

Người di cư tập trung ở vùng đệm tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hi Lạp ngày 29/2. Ảnh: Getty

Trên Twitter, Thủ tướng Hi Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết ông sẽ đi thăm biên giới trên bộ Evros, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Charles Michel vào ngày mai (3/3). Trước đó người nhập cư đã đụng độ với cảnh sát Hi Lạp tại cửa khẩu biên giới ở thị trấn Kastanies, buộc cảnh sát phải bắn hơi cay.

Hi Lạp là cửa ngõ chính cho hàng trăm ngìn người xin tị nạn tìm đường vào châu Âu trong các năm 2015-2016. Hơn 40.000 người tỵ nạn đã bị mắc kẹt trên đảo Aegea, sống trong các trại đông đúc quá tải với điều kiện hết sức tồi tệ. Hi Lạp ước tính số người đang tập trung ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 3.000./.