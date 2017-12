Syria cáo buộc Mỹ đưa các thủ lĩnh IS thoát khỏi Deir ez-Zor

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA hôm 29/12 đưa tin, các trực thăng của Mỹ đã đưa các thủ lĩnh IS rời khỏi Deir ez-Zor tới tỉnh Hasakah ở phía Đông Nam Syria. Lính IS ở mặt trận Deir ez-Zor. Ảnh: AMN.

Nguồn tin nêu rõ các trực thăng Mỹ xuất phát từ vùng nông thôn phía Bắc Deir ez-Zor và hạ cánh xuống khu vực gần căn cứ quân sự al-Basel Dam ở phía Nam Hasakah. SANA khẳng định đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa các thủ lĩnh IS tới Hasakah.

Đầu tháng 12, các trực thăng của Mỹ đã đưa 47 thủ lĩnh IS tới Nam Hasakah. Cũng theo SANA, những tên trùm khủng bố bị thương đã được điều trị bởi Tổ chức Bác sĩ Không biên giới.

Hãng thông tấn nhà nước Syria cũng nhắc lại cáo buộc Mỹ hỗ trợ IS tại miền Đông Syria./.

Ảnh: Phiến quân IS phản kích điên cuồng ở gần mặt trận Deir ez-Zor VOV.VN - Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố IS mới đây công bố loạt ảnh các chiến binh IS đang tấn công tuyến đường tiếp vận nối Deir ez-Zor và Hasakah.