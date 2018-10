Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn lời Ngoại trưởng nước này Walid al-Moallem cho biết, cửa khẩu biên giới giữa Syria và Iraq sẽ sớm được mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Binh sĩ Iraq tại khu vực biên giới giáp với Syria. Ảnh: AA

Tại cuộc gặp tối 14/10 với Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đang có chuyến thăm Syria, Ngoại trưởng al-Moallem khẳng định tầm quan trọng của việc mở lại cửa khẩu biên giới giữa hai nước, nhằm tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa giữa hai bên. Theo Ngoại trưởng Syria, tại các khu vực biên giới với Iraq, các tay súng phiến quân đã bị “dọn sạch” và trở lại quyền kiểm soát của chính phủ nước này.

Tuy nhiên, trên thực tế, khu vực Đông Bắc Syria tiếp giáp với Iraq vẫn do lực lượng người Kurd kiểm soát và khu vực Al Tanf, Đông Nam Syria giáp Iraq do lực lượng Mỹ đóng quân. Do đó, cửa khẩu giữa Iraq và Syria có thể mở lại trước tiên là al-Qa'im nằm ở phía Đông Nam tỉnh Deir al-Zour, phía Đông Syria. Đây vốn được coi là một trong những cửa khẩu quan trọng bậc nhất Trung Đông bởi nó kết nối tỉnh Deir al-Zour của Syria với tỉnh giàu có Anbar của Iraq.

Theo kế hoạch, ngày 15/10, Syria cũng sẽ chính thức mở lại cửa khẩu biên giới với Jordan. Việc mở trở lại các cửa khẩu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Syria, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang mong muốn huy động các nguồn lực nước ngoài để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước sau nhiều năm chiến tranh./.

