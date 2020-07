Tái đắc cử Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike quyết tâm dập dịch Covid-19

Sau khi tái đắc cử Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike ngày 6/7 đã tuyên bố sẽ bảo vệ sức khỏe và cuộc sống người dân thủ đô trước đại dịch Covid-19. Bà cũng khẳng định sẽ sớm vạch ra một chiến lược cụ thể để vực dậy kinh tế Tokyo.



Ngoài ra, bà Koike cũng đã gặp Thủ tướng Shinzo Abe để thảo luận về các biện pháp chống dịch và tổ chức Thế vận hội Tokyo vào năm tới.

Bà Yuriko Koike. Ảnh: Finacial Times

Mặc dù, tham gia ứng cử với tư cách là ứng cử viên độc lập, không có sự hỗ trợ từ bất kỳ đảng phái nào nhưng bà Koike đã chiến thắng áp đảo 21 ứng cử viên khác, giành được 3,66 triệu phiếu bầu. Đây là số phiếu bầu nhiều thứ 2 trong lịch sử bầu cử Thống đốc Tokyo.

Tỷ lệ cử tri đi bầu lần này chỉ đạt 55%, giảm tới 4,73% so với cuộc bầu cử tháng 7/2016. Một động thái bất thường khác cho thấy sức mạnh của bà Koike là, Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đã không giới thiệu ứng cử viên và cho phép các đảng viên bầu cử tự do. Tuy nhiên, rất nhiều lãnh đạo chủ chốt của LDP tuyên bố ủng hộ bà Koike.

Tỷ lệ ủng hộ bà Koike tại Tokyo gia tăng nhanh chóng trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát tại Nhật Bản. Các biện pháp hạn chế xã hội quyết liệt như yêu cầu người dân, doanh nghiệp thực hiện tự kiềm chế được người dân đồng tình, ủng hộ. Theo kết quả thăm dò dư luận của hãng tin Kyodo, có tới 60,7% cử tri đánh giá cao chính sách phòng chống dịch của chính quyền Tokyo.

Cho tới thời điểm hiện tại, Tokyo xác nhận hơn 6.700 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, chiếm một phần ba trong số hơn 20.000 ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản.

Đối với Thế vận hội và Paralympics vào hè năm sau, bà Koike cam kết tăng cường phối hợp với Ủy ban Olympic quốc tế nhằm tổ chức sự kiện thể thao này một cách an toàn và phù hợp nhất./.