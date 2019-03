Tài liệu mật của IS và kế hoạch khủng bố khắp châu Âu

Nhóm phiến quân Hồi giáo IS tiếp tục lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khắp châu Âu, theo thông tin từ các tài liệu của IS mà báo Anh The Sunday Times tiết lộ. Theo đó, các tài liệu này cho thấy nhóm phiến quân đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công sử dụng các thành viên chúng trên chính châu Âu với sự giúp đỡ của các tay súng IS từ Syria.

Tập tài liệu của IS tiết lộ chúng đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công trên khắp châu Âu. Ảnh: AFP

Trước đó không lâu, các lực lượng do Mỹ ủng hộ ở Syria đã tuyên bố chiến thắng trước IS sau khi họ đánh bại được nhóm phiến quân này tại thành trì cuối cùng mà chúng kiểm soát - Baghouz - một ngôi làng nằm ở phía đông Syria, giáp biên giới với Iraq.

Tập tài liệu của IS dường như được viết bởi một người thứ 3, được cho là thành viên cấp cao của nhóm phiến quân, tên là Abu Taher al-Tajiki. Ngoài ra, tập tài liệu còn bao gồm thông tin của hàng trăm tay súng từ tên tuổi, thu nhập cho tới thư từ.

Trong các tài liệu của IS có viết: "Anh trai (al-Tajiki) chịu trách nhiệm với các cá nhân muốn làm việc cho IS tại các nơi khác nhau. Anh ấy có thể liên lạc với họ và cho phép họ tiến hành các cuộc tấn công". Tập tài liệu này cũng dùng cụm từ "các phần tử cá sấu" được cho là để chỉ mạng lưới các tay súng ngầm của tổ chức - những kẻ sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công bất cứ lúc nào.

Tập tài liệu của IS không đưa ra bất cứ thông tin gì về các cuộc tấn công sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, chúng ám chỉ việc sắp xếp kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công gây chia rẽ ở châu Âu cũng như các khu vực khác.

"Trước khi họ tiến hành các cuộc tấn công, họ sẽ gửi cho chúng ta các mục tiêu nếu kết nối được đảm bảo. Nếu không thì họ vẫn sẽ thực hiện cuộc tấn công đó. Vì Chúa, chúng ta sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của họ", người viết tập tài liệu của IS khẳng định.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Các tài liệu của IS còn bao gồm một danh sách các vấn đề mà nhóm khủng bố này gặp phải trong kế hoạch hồi sinh của chúng, trong đó có việc thiếu khả năng sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công liều chết bằng bom.

Việc thiếu các vũ khí cũng như các yếu tố hậu cần dường như cũng là sức ép với nhóm khủng bố này. Một tài liệu chỉ ra hầu hết các tay súng được cử đi chiến đấu đều chỉ có 1 khẩu súng và vài quả lựu đạn. Trong khi đó, tài liệu về ngân sách của IS cho biết một nhóm phiến quân gồm 65 tay súng ở thành phố Deir es-Zor được trả chỉ 35 USD/tháng. Vợ của các tay súng được trả 35 USD/tháng và mỗi đứa con của những kẻ này được trả 25 USD/tháng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tập tài liệu tiết lộ các thông tin về IS được công bố sau khi Tổng thống Trump và các tổ chức khác tuyên bố họ đã đánh bại IS tại Syria. Trong dòng trạng thái đăng tải trên Twitter, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) khẳng định đã "loại bỏ toàn bộ phiến quân và giành lại 100% lãnh thổ" ngày 22/3.

Tổng thống Trump cũng biết trên Twitter rằng "IS đã bị đánh bại ở mọi cấp độ" và gọi chúng là "những kẻ thua cuộc"./.

Ngày tàn của “Vương quốc Hồi giáo” chưa phải dấu chấm hết với IS? VOV.VN - Việc Mỹ và đồng minh tuyên bố đánh bại IS ở Syria vẫn chưa thể là lời đảm bảo rằng những nguy cơ từ tổ chức này đã không còn.

Kiều Anh/VOV.VN Theo Newsweek

PC_Article_AfterShare_1