Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 18 người chết ở Iran

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (16/7) đưa tin, 18 người đã bị thiệt mạng và 14 người bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ riêng rẽ vừa xảy ra ở nước này.

Hình ảnh chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng do lao xuống vực ở tỉnh Isfahan. Ảnh: TTXVN.

11 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương sau khi xe buýt chở họ lao xuống vực ở tỉnh Isfahan. Trong vụ tai nạn thứ hai, 7 người chết khi một xe buýt đâm vào xe hơi tại tỉnh Baluchistan.

Với khoảng 17.000 người chết do tai nạn đường bộ mỗi năm, Iran là một trong những nước có tai nạn giao thông đường bộ tồi tệ nhất thế giới mà nguyên nhân chính là do bất tuân thủ luật giao thông, xe không an toàn, bảo dưỡng kém và các dịch vụ cấp cứu chưa tốt./.