Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ai Cập: 35 người thương vong

Ít nhất 10 người chết và 25 người khác bị thương khi một chiếc xe tải đâm vào một xe khách. Vụ tai nạn xảy ra hôm nay (12/7) tại một đường cao tốc ở tỉnh Matrouh, miền Bắc Ai Cập.

Tai nạn xảy ra do sự va chạm giữa xe buýt chở khách với một chiếc xe tải trên đường ven biển hướng từ tỉnh Matrouh về thành phố Alexandria ở khu vực Zawiyat al-Awamah thuộc trung tâm thành phố Dabaa.

Tai nạn giao thông trên đường ven biển hướng từ tỉnh Matrouh về thành phố Alexandria, Ai Cập. Ảnh: Egypttoday

Một nguồn tin an ninh xác định xe buýt chạy với tốc độ cao là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết con số các nạn nhân của vụ tai nạn chưa thể xác định bởi những người bị thương đang được cấp cứu và điều trị trong đó có 11 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Giám đốc an ninh tỉnh Matrouh, Thiếu tướng Hisham Nasr đã đến hiện trường vụ tai nạn và hàng chục xe cứu thương được điều động tới hiện trường.

Hàng nghìn người Ai Cập chết mỗi năm do tai nạn giao thông. 72% số vụ tai nạn giao thông ở Ai Cập xảy ra do lỗi của con người. Cơ quan thống kê Ai Cập (CAPMAS.) cho biết năm 2017 Ai Cập đã xảy ra 11.098 vụ tai nạn giao thông, giảm 24,6% so với 14.710 vụ tai nạn trong năm 2016. Các vụ tai nạn giao thông năm 2017 ở Ai Cập khiến hơn 3700 người chết và gần 14 nghìn bị thương.



Ai Cập nằm trong số 10 nước ghi danh vào chương trình của LHQ nhằm giảm một nửa tỷ lệ tử vong đường bộ vào năm 2020. Kể từ năm 2014, Ai Cập đã đưa ra một số dự án và chiến dịch giám sát an toàn giao thông đường bộ, bao gồm xây dựng và mở rộng đường mới, xây cầu vượt, ứng dụng các chương trình điều khiển giao thông./.