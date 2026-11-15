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Tai nạn xe bus nghiêm trọng tại Iran khiến 12 người chết

Chủ Nhật, 16:58, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 12 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường bộ thảm khốc vừa xảy ra hôm nay tại Iran.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, tai nạn xảy ra tại khu vực phía Tây nước này, gần biên giới Iraq. Một chiếc xe bus chở theo hàng chục hành khách, đã bất ngờ bị lật nhào khi đang di chuyển trên một tuyến đường cao tốc nối giữa hai thành phố Abdanan và Dehloran. Ngoài 12 người được xác định tử vong tại chỗ, tai nạn còn khiến 16 người khác bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch.

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Tai nạn xe bus nghiêm trọng tại Iran khiến 12 người chết. Ảnh: X

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo một số báo cáo, Iran thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn giao thông gây chết nhiều người. Báo cáo công bố hồi tháng 6/2026 của cơ quan Pháp y trực thuộc Bộ Tư pháp Iran cho biết trong giai đoạn từ tháng 4/2025-3/2026, tai nạn giao thông tại Iran đã khiến gần 20.000 người thiệt mạng.

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Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công mới nhắm vào căn cứ không quân của Mỹ đặt tại Bahrain. Đây là lần thứ 2 trong tuần, Iran xác nhận tập kích mục tiêu Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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