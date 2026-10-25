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Tai nạn xe buýt và xe tải ở Kenya khiến 46 người thương vong

Chủ Nhật, 22:27, 25/10/2026
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VOV.VN - Một chiếc xe buýt đã va chạm với một chiếc xe tải trên đường cao tốc chính của Kenya vào hôm nay (25/10), khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 24 người khác bị thương.


Kenya điều tra vụ tai nạn khiến 22 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra khi các hành khách đang trên đường trở về Mombasa sau khi tham dự một tang lễ ở miền tây Kenya. Một số nhân chứng cho biết, một chiếc xe tải đã đâm vào phía sau xe buýt, khiến xe buýt bị lật.

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Chiếc xe buýt trong vụ va chạm đã bị biến dạng nghiêm trọng (Nguồn: AP)

Hiện nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn vẫn chưa được công bố, nhưng theo những thông tin ban đầu thu thập được, Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, đây là trường hợp vượt xe không đúng quy định.

Tại Kenya, việc chạy quá tốc độ và điều kiện đường sá kém chất lượng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Trước đó khoảng 3 tuần, một vụ tai nạn khác trên cùng tuyến đường cao tốc nối thủ đô Nairobi với thành phố Mombasa đã khiến 17 người đã bị thiệt mạng.

Nho Biền/VOV1
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