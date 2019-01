Taliban đánh bom khủng bố đẫm máu để gây sức ép đàm phán với Mỹ?

PC_Article_AfterShare_1

Hôm qua (21/1), phiến quân Taliban đã tiến hành một vụ đánh bom khủng bố “đẫm máu” nhất trong nhiều tháng qua, nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Chiến binh Hồi giáo Taliban. Ảnh: RT.

Vụ đánh bom diễn ra cùng ngày khi các cuộc đàm phán giữa lực lương phiến quân này với Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalizad vừa được bắt đầu ở Qatar. Giới phân tích nhận định, Taliban đang muốn sử dụng các vụ tấn công khủng bố, để gây áp lực tối đa lên các cuộc đàm phán với Mỹ - một cách thức đàm phán mà Washington cũng đang sử dụng với Taliban.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào một trung tâm huấn luyện của Tổng cục An ninh Quốc gia tại tỉnh Maidan Wardak, phía Tây thủ đô Kabul, đã tăng lên hơn 100 người. Theo vị quan chức này, có tới 126 nhân viên an ninh, gồm 8 chỉ huy đặc nhiệm đã thiệt mạng khi 4 tay súng xả súng và đánh bom căn cứ. Tuy nhiên, thông tin này không được công bố một cách chính thức, do lo ngại sẽ ảnh hưởng xấu đến tinh thần chiến đấu của lực lượng an ninh và quân đội Afghanistan.

Trong khi đó, người phát ngôn phiến quân Taliban Zabiullah Mujahid đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công, đồng thời cho biết con số thương vong của vụ tấn công này còn cao hơn nhiều so với con số từ phía chính phủ đưa ra, vào khoảng 190 người thiệt mạng. Đây được coi là vụ tấn công “đẫm máu nhất, nghiêm trọng nhất” trong nhiều tháng qua tại Afghanistan, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa các bên vẫn đang bế tắc khi các bên chưa thu hẹp được những bất đồng.

Cũng theo người phát ngôn Taliban, các thành viên Văn phòng Chính trị của tổ chức này tại Qatar hôm qua (21/1) đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalizad, chỉ vài giờ sau vụ tấn công khủng bố xảy ra, và vài ngày sau khi phiến quân này đe dọa rút ra khỏi mọi cuộc đàm phán hòa bình ở Afghanistan. Với áp lực từ vụ tấn công khủng bố mới nhất, phiến quân Taliban đang kỳ vọng, các cuộc đàm phán với đặc phái viên Mỹ có thể dẫn đến một cột mốc và cơ chế rút quân đội nước ngoài ra khỏi quốc gia Nam Á này.

Tuy nhiên, cơ hội để đạt được kết quả đó dường như là chưa thể, khi mà Taliban vẫn kiên quyết không chịu đàm phán trực tiếp với phía Chính phủ Afghanistan - điều mà Mỹ coi là giải pháp then chốt để giải chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 17 năm qua.

Nếu các cuộc đàm phán giữa các bên tiếp tục không đạt tiến triển, dự kiến, các vụ khủng bố sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới tại Afghanistan khi mà cuộc bầu cử Tổng thống đang cận kề, dự kiến vào cuối tháng 7/2019. Giống với cuộc bầu cử Quốc hội Afghanistan vào tháng 10/2018, Taliban dự kiến sẽ vẫn tiếp tục chính sách tẩy chay bầu cử của mình – khi cho rằng các cuộc bầu cử do Chính phủ tiến hành chỉ nhằm hợp thức hóa sự hiện diện quân sự của các lực lượng nước ngoài ở nước này.

Khác với Taliban, đương kim Tổng thống Mohammad Ashraf Ghani ngày 20/1 đã đăng ký với Ủy ban bầu cử nước này về việc tham gia tranh cử nhiệm kỳ tổng thống mới, với hi vọng có thể tạo ra một chính phủ mới vững mạnh. Theo ông Ghani, chỉ có như vậy, Afghanistan mới có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 40 năm qua và có thể đảm bảo sự công bằng trong xã hội nhằm mang đến hòa bình, an ninh cho đất nước.

“Chúng tôi là những người đầu tiên đưa ra những đề xuất hòa bình. Nhiệm kỳ này, chúng tôi sẽ vẫn giữ nguyên cam kết và sẽ mang lại nền hòa bình cho đất nước và người dân”, ông Ghani nói.

Đất nước Afghanistan đã rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội và phiến quân Taliban. Lợi dụng tình trạng rối ren, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này./.

