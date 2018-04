Taliban khởi động chiến dịch tấn công mới ở Afghanistan

Thông báo của nhóm này cho biết, chiến dịch Al Khandaq có tên gọi là “Trận chiến hào sâu” (Battle of the Trench) - nhằm tưởng nhớ cuộc chiến do nhà tiên tri Mohammad khởi xướng để bảo vệ thành phố Medina những ngày đầu của Hồi giáo, đánh dấu mùa giao tranh mới sẽ bắt đầu. Lực lượng Taliban cũng đồng thời bác bỏ đề nghị đàm phán hòa bình được Chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani đề xuất mới đây, xem đây như một âm mưu của Chính phủ Afghanistan. Chiến binh Taliban. Ảnh: RT.

Tổng thống Ashraf Ghani gần đây đã đề xuất kế hoạch tiến hành đàm phán với Taliban, trong đó có việc cuối cùng sẽ công nhận lực lượng này là một đảng chính trị. Đổi lại ông Ghani đề nghị lực lượng này chính thức công nhận chính phủ và hiến pháp của Afghanistan - điểm mấu chốt cản trở các nỗ lực tiến hành đàm phán trong quá khứ.

Tình hình bất ổn tại Afghanistan vẫn chưa được cải thiện kể từ khi phiến quân Taliban phát động làn sóng tấn công nổi dậy tại quốc gia Tây Nam Á này hơn 16 năm qua.

Trong thời gian gần đây, các lực lượng an ninh Afghanistan cùng liên quân do Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu đã tăng cường các cuộc tấn công trên bộ và không kích nhằm vào Taliban trên khắp nước này.

Đồng thời, giới chức Afghanistan đã nhiều lần lặp lại đề nghị tiến hành hòa đàm với Taliban, nhưng lực lượng này vẫn thẳng thừng từ chối và nêu điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán là các lực lượng nước ngoài phải rời Afghanistan. Hiện có khoảng 16.000 binh sĩ nước ngoài vẫn đồn trú ở Afghanistan./.