Taliban thả 40 nhân viên an ninh Afghanistan

Theo một người phát ngôn quân đội chính phủ Afghanistan, nhóm 40 nhân viên an ninh, chủ yếu là cảnh sát đã được trả tự do tại Shiberghan, thủ phủ của tỉnh Jawzjan vào chiều qua (7/7).

Phiến quân Taliban. Ảnh: ABC.net.

Đây là nhóm nhân viên an ninh thứ 2 tại tỉnh Jawzjan được trả tự do trong vòng 1 tuần. Trước đó 1 tuần, nhóm chiến binh cũng đã thả 42 nhân viên an ninh Afghanistan sau khi chiếm được quận Qush Tepa tại tỉnh Jawzjan. Những tay súng Taliban chiếm được quận Qush Tepa vào tuần trước và thông báo bắt giữ 90 nhân viên an ninh ở đó.

Việc tay súng Taliban trả tự do cho các nhân viên an ninh diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban đang diễn ra tại thủ đô Doha, Qatar. Chính phủ Afghanistan cũng tuyên bố, trong vòng 1 tháng đã thả khoảng 900 chiến binh Taliban như một hành động thiện chí để thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc./.