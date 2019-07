Tân Bộ trưởng Nội vụ Romania từ chức sau vụ hai thiếu nữ bị giết hại

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bucharest, ông Moga cho biết ông đưa ra quyết định trên sau khi đã nói chuyện với Thủ tướng Viorica Dancila và hy vọng sự ra đi của ông phải được nhìn nhận như là một sự khởi đầu mới cho Bộ nội vụ.

Ông nói rằng trước khi rời nhiệm sở, ông đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra tích cực vụ giết hại dã man hai thiếu nữ làm rúng động xã hội Romania, dẫn tới cuộc biểu tình của người dân hồi cuối tuần, lên án vụ giết người cũng như cách giải quyết chậm chạp của cảnh sát.

Nghi phạm 57 tuổi thừa nhận hành vi giết hại dã man hai thiếu nữ tuần trước. (Photo:digi24.ro).

Vụ giết hại hai thiếu nữ, một người 18 tuổi mất tích từ tháng 4 và một người 15 tuổi mất tích vào 24/7, xảy ra vào tuần trước. Cả hai được cho là bị bắt cóc, đánh đập, làm nhục, giết hại và đốt xác trước khi cảnh sát ập đến và tìm thấy một phần thi thể còn sót lại của họ.

Sau khi bị bắt, nghi phạm 57 tuổi - một thợ cơ khí sửa chữa ô tô đã có ba con thừa nhận hành vi giết người, nhưng bác bỏ cáo buộc làm nhục các nạn nhân.

Người đứng đầu ngành cảnh sát Romania đã bị sa thải trước chỉ trích nặng nề của cả chính giới lẫn người dân về cách xử lý vụ việc. Điều tra ban đầu cho thấy thiếu nữ 15 tuổi đã gọi điện tới đường dây nóng 112 tới 3 lần để cầu cứu nhưng phải 19 tiếng đồng hồ sau cảnh sát mới định vị được cuộc gọi.

Trước lời kêu gọi cải tổ ngành cảnh sát và để trấn an dư luận, Thủ tướng Dancila ngày 30/7 yêu cầu điều tra thêm cách thức cảnh sát xử lý cuộc gọi cầu cứu của thiếu nữ 15 tuổi bị giết hại, để xác định trách nhiệm những người có liên quan. Trước mắt bà yêu cầu gần 10 sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh trực xử lý cuộc gọi hôm đó phải từ chức do thiếu tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong ngành.

Thủ tướng Dancila cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng có thêm các cuộc biểu tình lớn khác vào tháng 8 tới theo sau sự phẫn nộ của người dân về vụ giết hại dã man hai thiếu nữ nói trên./.