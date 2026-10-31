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Tấn công bằng UAV tại Ethiopia khiến 25 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 06:47, 31/10/2026
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VOV.VN - Theo nguồn tin y tế và các nhân chứng, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại phía Bắc Ethiopia trong hai ngày qua, đã khiến 25 người thiệt mạng, khi cuộc xung đột tại nước này vẫn tiếp diễn.

Lực lượng chính phủ Ethiopia đã giao tranh với các nhóm nổi dậy tại các vùng Amhara và Tigray trong tháng qua, sử dụng UAV qua đó giành được lợi thế quyết định trên chiến trường. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng UAV cũng khiến dân thường thiệt mạng.

Nguồn tin y tế xác nhận, 11 người đã thiệt mạng, trong vụ tấn công bằng UAV hôm qua (30/10), tại trung tâm thị trấn Rama thuộc vùng Tigray. Trong khi các cuộc tấn công bằng UAV tại vùng Amhara một ngày trước đó, đã khiến 14 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em.

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Những ngôi nhà bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong các cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Ethiopia (ENDF) và lực lượng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) tại thị trấn Rama. (Ảnh: Reuters)

Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã phát động các cuộc tấn công chống lại chính phủ Ethiopia vào tháng trước, nhưng bị đẩy lùi và buộc phải rời bỏ các cứ điểm ở phía Bắc Ethiopia.

TPLF đã liên minh với các nhóm nổi dậy ở các khu vực khác của Ethiopia, bao gồm lực lượng dân quân Fano tại Amhara.

Giao tranh cũng gây lo ngại về một cuộc xung đột xuyên biên giới, khi quân đội Ethiopia tiến sát đến biên giới với Eritrea, quốc gia đã gửi quân đến hỗ trợ TPLF.

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Houthi tiếp tục tấn công Dinh Tổng thống Yemen

VOV.VN - Lực lượng Houthi thân Iran bị cáo buộc tiếp tục tấn công vào Dinh Tổng thống Yemen và sân bay quốc tế Aden ở thành phố cảng cùng tên, thủ đô lâm thời của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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