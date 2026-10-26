Tấn công mạng gia tăng nghiêm trọng, Chính phủ Nhật Bản phải vào cuộc

Biện pháp mạnh đầu tiên của chính phủ Nhật Bản là kích hoạt cơ chế “phòng thủ mạng chủ động” từ 1/10. Theo đó, để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, Cơ quan cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có quyền truy cập và vô hiệu hóa các máy chủ tấn công, nếu xác định có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu. Tuy nhiên, số vụ tấn công mạng tại Nhật Bản vẫn tiếp tục gia tăng.

Phủ Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: VOV-Tokyo

Theo Macnica - đơn vị chuyên trách dịch vụ an ninh mạng của Nhật Bản, từ ngày 1-15/10/2026, tại nước này đã có tới 159 vụ tấn công mạng được ghi nhận, với tổng số thông tin cá nhân có nguy cơ bị rò rỉ lên tới hơn 165 triệu lượt. Con số này vượt xa tổng dân số của Nhật Bản và vẫn đang không ngừng tăng cao.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 10, đã phát sinh thêm hàng chục vụ tấn công mạng, với khoảng 20 triệu lượt thông tin bị đánh cắp. Ngay cả các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Nhật Bản, với đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới, cũng đang trở thành nạn nhân của tin tặc.

Trong bối cảnh đó và trước những yêu cầu từ phía các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ có những biện pháp khác. Trong cuộc họp báo vừa diễn ra sau phiên họp Chính phủ hôm nay (26/10), Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản nhấn mạnh: “Các vụ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp, tổ chức… đang dẫn đến tình trạng rò rỉ thông tin quy mô lớn liên tiếp xảy ra và bên cạnh đó, thông tin bị rò rỉ còn bị lợi dụng để gây ra các thiệt hại phụ trội. Đây là một vấn đề nghiêm trọng đe dọa đến cuộc sống an toàn, an tâm của người dân, đòi hỏi phải khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó”.

Bộ trưởng Kihara cũng cho biết vào lúc 18h tối 26/10, một cuộc họp giữa các bộ trưởng liên quan về an ninh mạng sẽ được tổ chức với sự tham dự của đích thân Thủ tướng Takaichi Sanae. Tại đây, các bên dự kiến ​​sẽ thảo luận về phương thức phối hợp giữa các bộ, ngành, cũng như các biện pháp ứng phó, được kỳ vọng là sẽ kiên quyết và hiệu quả hơn, trong thời gian tới.