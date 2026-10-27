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Tấn công UAV tại Sudan khiến 21 người chết, hơn 40 người bị thương

Thứ Ba, 16:42, 27/10/2026
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VOV.VN - Ít nhất 21 người được xác nhận thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương, trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một ngôi chợ ở bang Dafur, phía Tây Sudan.

 

Giới chức Y tế và nhân chứng địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra tối 26/10 ở miền Tây Sudan. Khu chợ bị tập kích nằm ở thành phố Nyala, thủ phủ lâm thời của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), tại bang Darfur. RSF là một trong hai bên trong cuộc xung đột vũ trang đẫm máu bùng phát từ giữa tháng 4/2023 tại Sudan. Bên còn lại là quân đội quốc gia Sudan được quốc tế công nhận.

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Xung đột vũ trang đẫm máu bùng phát từ giữa tháng 4/2023 tại Sudan. Ảnh minh họa: Reuters

Các nguồn tin khẳng định toàn bộ thương trong vụ tấn công đều là dân thường. Tuy nhiên, bên thực hiện hành vi thù địch, chưa được xác định.

Thời gian qua, Sudan ghi nhận hàng loạt cuộc tấn công đẫm máu bằng UAV. Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết chỉ trong 3 tuần của tháng 10 này, các cuộc tấn công UAV tại Sudan đã khiến tổng cộng hơn 300 người cùng hàng trăm người khác bị thương.

Bá Thi/VOV-Cairo
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