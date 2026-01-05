中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Tấn công vũ trang đẫm máu ở Nigeria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng

Thứ Hai, 05:24, 05/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 30 người được xác định đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích, trong cuộc tấn công vũ trang đẫm máu xảy ra cuối tuần tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất nhưng cũng thuộc nhóm bất ổn nhất tại châu Phi.

Theo cảnh sát Nigeria, một nhóm tay súng chưa xác định danh tính, đã tấn công và xả súng bừa bãi vào người dân trong làng Kasuwan-Daji thuộc khu vực Borgu, bang Niger, miền Bắc Nigeria, trong đêm 3/1. Cuộc tấn công khiến ít nhất 30 người chết tại chỗ cùng một số người mất tích. Số người bị thương không được đề cập. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, tổng số người chết và bị bắt cóc trong cuộc tấn công lên tới hơn 50 người, vượt xa số liệu do cảnh sát công bố. Đáng chú ý, trong số những người bị bắt cóc có cả trẻ em.

tan cong vu trang dam mau o nigeria khien it nhat 30 nguoi thiet mang hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu chiều qua đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh nước này tập trung truy bắt thủ phạm và giải cứu con tin.

Thời gian qua, tại Nigeria liên tiếp xảy ra các cuộc tấn công vũ trang và bắt cóc tập thể với tổng số nạn nhân lên tới hàng nghìn người. Trong đó, cuộc tấn công vào một trường học cũng thuộc bang Niger hồi tháng 11 năm ngoái, khiến hơn 300 học sinh và nhân viên bị bắt cóc. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Tinubu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời chỉ thị tuyển mộ thêm hàng chục nghìn binh sỹ và cảnh sát, để đối phó tình hình.

my tap kich khung bo o nigeria.JPG

Thấy gì từ việc Mỹ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Nigeria?

VOV.VN - Một số chuyên gia đánh giá việc Mỹ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Nigeria có thể làm gián đoạn hoạt động của IS trong ngắn hạn, nhưng các vấn đề dài hạn liên quan đến bạo lực ở Nigeria vẫn còn nhiều phức tạp và Mỹ dường như chưa có ý định phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn để giải quyết triệt để.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: tấn công vũ trang ở nigeria tấn công đẫm máu ở nigeria số người thiệt mạng quốc gia bất ổn châu phi bất ổn
