Tấn công vũ trang đẫm máu ở Nigeria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng

Theo cảnh sát Nigeria, một nhóm tay súng chưa xác định danh tính, đã tấn công và xả súng bừa bãi vào người dân trong làng Kasuwan-Daji thuộc khu vực Borgu, bang Niger, miền Bắc Nigeria, trong đêm 3/1. Cuộc tấn công khiến ít nhất 30 người chết tại chỗ cùng một số người mất tích. Số người bị thương không được đề cập. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, tổng số người chết và bị bắt cóc trong cuộc tấn công lên tới hơn 50 người, vượt xa số liệu do cảnh sát công bố. Đáng chú ý, trong số những người bị bắt cóc có cả trẻ em.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu chiều qua đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh nước này tập trung truy bắt thủ phạm và giải cứu con tin.

Thời gian qua, tại Nigeria liên tiếp xảy ra các cuộc tấn công vũ trang và bắt cóc tập thể với tổng số nạn nhân lên tới hàng nghìn người. Trong đó, cuộc tấn công vào một trường học cũng thuộc bang Niger hồi tháng 11 năm ngoái, khiến hơn 300 học sinh và nhân viên bị bắt cóc. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Tinubu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời chỉ thị tuyển mộ thêm hàng chục nghìn binh sỹ và cảnh sát, để đối phó tình hình.