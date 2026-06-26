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Tăng cường hữu nghị và hợp tác ASEAN - Trung Quốc qua sáng tác video ngắn

Thứ Sáu, 10:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Lễ trao giải Cuộc thi video ngắn chủ đề Hữu nghị và Hợp tác Trung Quốc - ASEAN lần thứ 5 hôm qua (25/6) tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. 6 tác phẩm liên quan đến Việt Nam đoạt giải.

 

Hơn 150 khách mời gồm các quan chức ngoại giao và đại diện các cơ quan truyền thông ASEAN như Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, trường đại học và đại diện thanh niên hai bên đã tham dự lễ trao giải.

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Lễ khởi động Chương trình sáng tác và phổ biến phim ngắn số thông minh Trung Quốc - ASEAN.

Phát biểu tại đây, bà Trần Dịch Quân, Trưởng ban Tuyên truyền Khu ủy Quảng Tây, cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong 5 năm qua, hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực không ngừng vươn lên tầm cao mới, trở thành điển hình hợp tác thành công và năng động nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Là tuyến đầu và cửa ngõ mở cửa, hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN, Quảng Tây đang đẩy nhanh việc xây dựng lộ trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) theo mô hình ‘Nghiên cứu và phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu + tích hợp tại Quảng Tây + ứng dụng tại ASEAN’, tăng cường hợp tác với các nước ASEAN trong các lĩnh vực như truyền thông, văn hóa, du lịch, giáo dục, xuất bản và điện ảnh", bà Trần Dịch Quân nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Thường Bột, Cục trưởng Cục Ngoại văn, cho rằng việc tổ chức lễ trao giải cuộc thi lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Hướng tới tương lai, hai bên cần thúc đẩy sự phát triển chung, cùng nhau vươn tới hành trình mới của hiện đại hóa; tập trung thể hiện sáng tạo và vẽ nên một bức tranh mới về học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh; tăng cường giao lưu thanh niên và xây nên những nhịp cầu mới kết nối lòng dân.

Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội San Lwin cho biết, ASEAN cam kết xây dựng một cộng đồng kết nối thông tin, lấy người dân làm trung tâm và có trình độ kỹ thuật số cao. Ông mong rằng thông qua cuộc thi này có thể tập hợp sức mạnh của nhiều bên, thúc đẩy việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và cùng nhau xây dựng một tương lai chung mang lại lợi ích cho người dân hai bên.

Cuộc thi năm nay nhận được 8.774 bài dự thi đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có 39 tác phẩm được trao các giải vàng, bạc và đồng, cùng giải đặc biệt dành cho hạng mục phim ngắn và nhiều giải xuất sắc. Các tác phẩm đã cho thấy sự giao lưu chặt chẽ và thành quả hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục, đồng thời thể hiện mối liên hệ lâu đời về lịch sử và văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN. 6 tác phẩm liên quan đến Việt Nam của các tác giả Việt Nam và Trung Quốc đã giành giải xuất sắc.

Đánh giá về các tác phẩm đoạt giải, bà Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, cho rằng: "Đây là sự nỗ lực rất lớn của các bạn trẻ trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về bản sắc văn hóa, kinh tế, thương mại giữa các nước ASEAN với Trung Quốc. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất mạnh mẽ, tôi hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ tiếp tục nghiên cứu việc cùng nhau phát huy thế mạnh của AI hiện đang hội tụ tại Quảng Tây để phát triển và ứng dụng tại ASEAN, góp phần xây dựng đất nước, quê hương, xây dựng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN, trong đó có Việt Nam".

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Bà Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh (thứ 3 từ phải sang) cùng các khách mời trao giải xuất sắc cho các tác giả đến từ Trung Quốc và ASEAN.

Tại lễ trao giải đã tổ chức sự kiện ra mắt "Chương trình sáng tác và phổ biến phim ngắn số thông minh Trung Quốc - ASEAN". Chương trình do các tổ chức sáng tác và phổ biến phim ngắn của Trung Quốc và ASEAN cùng khởi xướng, hướng tới các nhà sáng tác phim ngắn từ cả hai phía. Chương trình sẽ sử dụng công nghệ AIGC (Nội dung do AI tạo ra) vào toàn bộ quá trình sáng tác, nhằm thúc đẩy nâng cấp sáng tạo thông qua công nghệ, sử dụng phim ngắn như một phương tiện mới nổi để kể nhiều câu chuyện sinh động hơn về tình hữu nghị Trung Quốc - ASEAN, tạo động lực mới trong kỷ nguyên số để làm sâu sắc hơn hợp tác trong ngành công nghiệp nghe nhìn và giao lưu nhân văn giữa hai bên.

Được biết, cuộc thi video ngắn chủ đề Hữu nghị và Hợp tác Trung Quốc - ASEAN được tổ chức lần đầu vào năm 2020, đến nay đã thu hút hơn 90.000 tác phẩm, khoảng 100 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội và tạo ra gần 300 triệu lượt thảo luận trực tuyến, giúp giới thiệu những thành tựu hợp tác và thúc đẩy giao lưu nhân văn giữa ASEAN và Trung Quốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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