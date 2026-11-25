Ngày 24/11, bồi thẩm đoàn liên bang tại Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, đã tuyên tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc có tội đối với 10 trong tổng số 12 cáo buộc trong vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Iran và đánh cắp bí mật thương mại. Tuy nhiên, Huawei được tuyên không có tội đối với cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức và âm mưu cản trở công lý.

Ảnh minh họa phiên tòa của Reutes

Phiên tòa kéo dài hơn hai tháng, với hơn 60 nhân chứng do bên công tố triệu tập và 15 nhân chứng từ phía bào chữa. Huawei cùng ba đơn vị liên quan phải đối mặt với các cáo buộc về gian lận ngân hàng, gian lận qua phương tiện điện tử, vi phạm các biện pháp trừng phạt và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại.

Một nội dung trọng tâm của vụ án là cáo buộc Huawei cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng về hoạt động kinh doanh tại Iran. Phía công tố cho rằng hành vi này giúp doanh nghiệp thực hiện các giao dịch liên quan đến Iran, vi phạm những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Phía bào chữa lập luận các ngân hàng biết về hoạt động của Huawei tại Iran và vẫn cạnh tranh để cung cấp dịch vụ cho tập đoàn.

Các cáo buộc về bí mật thương mại được bổ sung năm 2020. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Huawei bị cáo buộc sử dụng gian lận và thủ đoạn che giấu để chiếm đoạt công nghệ của các doanh nghiệp Mỹ nhằm phát triển hoạt động kinh doanh. Đây là các cáo buộc của cơ quan công tố khi mở rộng vụ án.

Sau phán quyết, Huawei cho rằng các cáo buộc dẫn đến kết tội không có cơ sở pháp lý và thực tế, đồng thời hoan nghênh phán quyết tuyên tập đoàn không có tội đối với cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức. Huawei cho biết sẽ xem xét kỹ các phán quyết và thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.