Tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa ngay sau tuyên bố về Biển Đông

Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ vừa thông báo, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, USS Ralph Johnson (DDG 114), đã hoạt động gần khu vực quần đảo Trường Sa vào hôm 14/7.

Chiến hạm Mỹ Ralph Johnson gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo bộ phận quan hệ công chúng của hạm đội này, đây là hoạt động tự do hàng hải cổ xúy cho các quyền hợp pháp trong sử dụng biển được luật pháp quốc tế công nhận.



Cơ quan này cho hay, các yêu sách hàng hải bất hợp pháp ở Biển Đông đe dọa tự do đi lại trên biển và trên không ở khu vực này, đe dọa tự do thương mại và tự do kinh tế của các nước tiếp giáp với Biển Đông.

Các lực lượng Mỹ tiếp tục hoạt động hàng ngày ở Biển Đông như đã từng trong hơn một thế kỷ qua.

Hạm đội 7 (thuộc Hạm đội Thái Bình Dương) thực hiện các hoạt động hải quân tuyến trước, hậu thuẫn cho lợi ích quốc gia Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hạm đội 7 cũng là hạm đội được đánh số có quy mô lớn nhất hải quân Mỹ. Hạm đội này tương tác với 35 quốc gia biển khác nhằm xây dựng quan hệ đối tác thúc đẩy an ninh biển và sự ổn định, ngăn ngừa xung đột./.