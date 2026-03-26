Tàu chở dầu do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành bị tấn công trên Biển Đen

Theo Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu, cuộc tấn công xảy ra sáng sớm 26/3. Phương tiện bị tập kích là tàu chở dầu mang cờ Siera Leone, do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành. Một tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khoang máy của con tàu. Ông Uraloglu nhận định vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công có thể là một tàu mặt nước, không phải máy bay không người lái.

Cũng theo Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc tàu bị tấn công khi đang chuyên chở dầu thô của Nga. Tuy nhiên, hải trình cụ thể của con tàu không được đề cập. Ông Uraloglu cũng không nói rõ vụ tấn công có xảy ra bên trong lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ hay không, dù một số nguồn tin khu vực khẳng định địa điểm xảy ra cuộc tấn công cách eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ chưa đến 30km.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2026, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về việc tàu chở dầu liên quan nước này bị tấn công trên Biển Đen. Trước đó, thời điểm cuối năm ngoái, Ankara nhiều lần ghi nhận các sự cố an ninh liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine trên Biển Đen. Tình hình khi đó nghiêm trọng đến mức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nổ ra một “mặt trận mới” trên Biển Đen giữa các bên trong xung đột.