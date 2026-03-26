中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu chở dầu do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành bị tấn công trên Biển Đen

Thứ Năm, 17:21, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (26/3) cho biết một tàu chở dầu mang cờ nước ngoài và do một công ty của nước này vận hành, đã bị tấn công trên Biển Đen. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được xác định.

Theo Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu, cuộc tấn công xảy ra sáng sớm 26/3. Phương tiện bị tập kích là tàu chở dầu mang cờ Siera Leone, do một công ty Thổ Nhĩ Kỳ vận hành. Một tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khoang máy của con tàu. Ông Uraloglu nhận định vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công có thể là một tàu mặt nước, không phải máy bay không người lái.

Ảnh minh họa: Reuters

Cũng theo Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc tàu bị tấn công khi đang chuyên chở dầu thô của Nga. Tuy nhiên, hải trình cụ thể của con tàu không được đề cập. Ông Uraloglu cũng không nói rõ vụ tấn công có xảy ra bên trong lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ hay không, dù một số nguồn tin khu vực khẳng định địa điểm xảy ra cuộc tấn công cách eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ chưa đến 30km.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2026, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về việc tàu chở dầu liên quan nước này bị tấn công trên Biển Đen. Trước đó, thời điểm cuối năm ngoái, Ankara nhiều lần ghi nhận các sự cố an ninh liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine trên Biển Đen. Tình hình khi đó nghiêm trọng đến mức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ nổ ra một “mặt trận mới” trên Biển Đen giữa các bên trong xung đột.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ