Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ

Theo người phát ngôn cảng, vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút, giờ địa phương, khi tàu Atlantic Asphalt đâm vào tàu du lịch American Heritage đang neo đậu. Hàng chục phương tiện cứu hộ tập trung ven sông, trong khi cảnh sát phong tỏa lối vào cảng, ít nhất 14 người đã được cứu nạn thành công.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều người mặc áo phao dưới nước, trong khi những người khác bám vào lan can của con tàu đang nghiêng. Lực lượng Tuần duyên Mỹ xác nhận đã tham gia ứng phó và tạm dừng toàn bộ giao thông đường thủy trong khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Hãng American Cruise Lines, đơn vị vận hành tàu du lịch, cho biết hành khách và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Hãng đang phối hợp chặt chẽ với Tuần duyên Mỹ cùng chính quyền địa phương.

Đại diện cảng nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là bảo đảm an toàn cho hành khách, thủy thủ đoàn và nhân viên cứu hộ. Trong thông báo ban đầu, cảng cho biết số người bị thương và nguyên nhân va chạm chưa được xác nhận.

Tàu du lịch được đóng năm 2015, có năm tầng và sức chứa tối đa 150 hành khách. Tàu chở hàng dài khoảng 160 mét, chuyên vận chuyển nhựa đường và bi-tum. Chưa rõ tàu có chở hàng tại thời điểm xảy ra tai nạn hay không.