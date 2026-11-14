English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu chở hàng đâm tàu du lịch chở 129 hành khách tại Mỹ

Thứ Bảy, 06:44, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ va chạm giữa tàu chở hàng và tàu du lịch xảy ra trưa 13/11 trên sông Mississippi, tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu du lịch chở 129 hành khách bị nghiêng và chìm một phần, khiến lực lượng chức năng phải triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Theo người phát ngôn cảng, vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút, giờ địa phương, khi tàu Atlantic Asphalt đâm vào tàu du lịch American Heritage đang neo đậu. Hàng chục phương tiện cứu hộ tập trung ven sông, trong khi cảnh sát phong tỏa lối vào cảng, ít nhất 14 người đã được cứu nạn thành công.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều người mặc áo phao dưới nước, trong khi những người khác bám vào lan can của con tàu đang nghiêng. Lực lượng Tuần duyên Mỹ xác nhận đã tham gia ứng phó và tạm dừng toàn bộ giao thông đường thủy trong khu vực xảy ra tai nạn.

tau cho hang dam tau du lich cho 129 hanh khach tai my hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Hãng American Cruise Lines, đơn vị vận hành tàu du lịch, cho biết hành khách và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Hãng đang phối hợp chặt chẽ với Tuần duyên Mỹ cùng chính quyền địa phương.

Đại diện cảng nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là bảo đảm an toàn cho hành khách, thủy thủ đoàn và nhân viên cứu hộ. Trong thông báo ban đầu, cảng cho biết số người bị thương và nguyên nhân va chạm chưa được xác nhận.

Tàu du lịch được đóng năm 2015, có năm tầng và sức chứa tối đa 150 hành khách. Tàu chở hàng dài khoảng 160 mét, chuyên vận chuyển nhựa đường và bi-tum. Chưa rõ tàu có chở hàng tại thời điểm xảy ra tai nạn hay không.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thảm kịch tai nạn tàu cao tốc Tây Ban Nha: Lỗi điều hành và bài toán an toàn
Thảm kịch tai nạn tàu cao tốc Tây Ban Nha: Lỗi điều hành và bài toán an toàn

VOV.VN - Ít nhất 68 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương khi một đoàn tàu cao tốc của Tây Ban Nha đâm vào một đoàn tàu khác đang dừng đỗ vào hôm 28/10. Đây là tai nạn đường sắt gây tử vong thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay, đồng thời là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ năm 2013.

Thảm kịch tai nạn tàu cao tốc Tây Ban Nha: Lỗi điều hành và bài toán an toàn

Thảm kịch tai nạn tàu cao tốc Tây Ban Nha: Lỗi điều hành và bài toán an toàn

VOV.VN - Ít nhất 68 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương khi một đoàn tàu cao tốc của Tây Ban Nha đâm vào một đoàn tàu khác đang dừng đỗ vào hôm 28/10. Đây là tai nạn đường sắt gây tử vong thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay, đồng thời là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ năm 2013.

Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt khiến 68 người chết
Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt khiến 68 người chết

VOV.VN - Ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10 tại miền trung Tây Ban Nha. Chính phủ nước này đã ban bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt khiến 68 người chết

Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt khiến 68 người chết

VOV.VN - Ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10 tại miền trung Tây Ban Nha. Chính phủ nước này đã ban bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Tây Ban Nha tăng lên 64
Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Tây Ban Nha tăng lên 64

VOV.VN - Ít nhất 64 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa hai đoàn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha ngày 28/10. Các nhân viên cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm thêm thi thể trong đống đổ nát.

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Tây Ban Nha tăng lên 64

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Tây Ban Nha tăng lên 64

VOV.VN - Ít nhất 64 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa hai đoàn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha ngày 28/10. Các nhân viên cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm thêm thi thể trong đống đổ nát.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ