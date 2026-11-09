Tàu hỏa đâm nhau kinh hoàng tại Ai Cập làm 7 người chết và 125 người bị thương

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Ai Cập cho thấy, tàu hỏa chạy từ Giza đến Fayoum, đã đâm vào đuôi tàu chạy từ Cairo đến Aswan, khi tàu này đang dừng trên cùng một đường ray.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cho biết đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương mau chóng bình phục.

Tổng thống El-Sisi chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết và đảm bảo điều tra nhanh chóng vụ tai nạn, nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm về vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Giza, Ai Cập, ngày 8/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, 71 hành khách bị thương đã được xuất viện sau khi tình trạng sức khỏe được cải thiện và được điều trị cần thiết, 54 người còn lại tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện.

Theo Cơ quan Thống kê và Huy động Công cộng Trung ương Ai Cập (CAPMAS), nước này ghi nhận 170 vụ tai nạn tàu hỏa vào năm 2025, giảm 22,7% so với 220 vụ vào năm 2024. Tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống còn 28,1 ca tử vong trên 100 người bị thương vào năm 2025, so với 54,8 ca vào năm 2024.