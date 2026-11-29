Perm - sức mạnh mới của Hải quân Nga dưới đáy biển

Theo hãng thông tấn TASS, Perm thuộc Đề án 885M Yasen-M, là tàu ngầm thứ năm thuộc biến thể hiện đại hóa này được bàn giao cho Hải quân Nga. Con tàu được khởi đóng ngày 29/7/2016, đưa ra khỏi nhà xưởng ngày 27/3/2025 và hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trước khi được nghiệm thu tháng 11/2026.

Điểm nổi bật của Perm là khả năng sử dụng tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon. Đây là tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm đầu tiên của Nga được công bố tích hợp Zircon vào cấu hình vũ khí tiêu chuẩn. Thuộc thế hệ tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thứ tư, Yasen-M được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ như chống tàu mặt nước, săn tìm tàu ngầm đối phương và tấn công mục tiêu trên biển, trên đất liền. Theo thông số được công bố, tàu dài khoảng 130 m, rộng 13 m, lượng giãn nước khi lặn khoảng 13.800 tấn. Động lực hạt nhân cho phép tàu hoạt động dài ngày dưới biển mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên. Thiết kế giảm tiếng ồn cùng hệ thống thủy âm và thiết bị điện tử hiện đại giúp nâng cao khả năng hoạt động bí mật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ thượng cờ tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm Perm (Ảnh: Kremlin)

Về vũ khí, Zircon là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Theo công bố của Nga, tên lửa có tốc độ khoảng Mach 8-9, được thiết kế để tấn công mục tiêu trên biển. Ngoài ra, Yasen-M còn có thể sử dụng tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa chống hạm Oniks và ngư lôi, cho phép đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau. Việc đưa Zircon vào cấu hình trang bị tiêu chuẩn cho thấy Nga đang mở rộng khả năng sử dụng vũ khí siêu vượt âm từ các nền tảng tàu ngầm hạt nhân. Theo Tổng thống Putin, tàu ngầm Yasen-M có khả năng hoạt động bí mật tại nhiều khu vực đại dương, sử dụng tên lửa hành trình và Zircon. Perm dự kiến được điều động tới Hạm đội Thái Bình Dương, góp phần tăng cường lực lượng tàu ngầm Nga tại khu vực Viễn Đông.

Nga tăng cường sức mạnh Hải quân dưới đáy biển

Việc tiếp nhận Perm nằm trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân của Nga. Tại lễ thượng cờ ngày 27/11/2026, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh yêu cầu duy trì năng lực phát triển tàu ngầm hạt nhân và tăng cường hoạt động của ngành công nghiệp đóng tàu quốc phòng. Đáng chú ý, ông Putin cho biết, trước năm 2030, Hải quân Nga dự kiến được bàn giao thêm 5 tàu ngầm mang tên lửa, trong đó có 3 chiếc thuộc Đề án Yasen-M.

Các thủy thủ trên tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm Perm (Ảnh : Kremlin)

Ngoài Perm, Nga đang tiếp tục chế tạo và hoàn thiện các tàu ngầm thuộc dòng này như Ulyanovsk, Voronezh và Vladivostok. Đây là những chương trình quan trọng nhằm duy trì năng lực sản xuất và bổ sung phương tiện chiến đấu hiện đại cho Hải quân. Trọng tâm của kế hoạch là tổ hợp đóng tàu Sevmash, cơ sở công nghiệp quốc phòng chủ lực của Nga trong lĩnh vực chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Nhà máy đảm nhiệm các chương trình Yasen-M và Borei-A, hai dòng tàu có vai trò quan trọng trong cơ cấu lực lượng dưới biển của Nga.

Tàu hạt nhân Perm được hạ thủy năm 2025 (Ảnh: newko.ru)

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc tăng sản lượng đóng tàu và hiện đại hóa vũ khí sẽ góp phần phát triển công nghệ, duy trì hoạt động của các nhà máy và củng cố năng lực công nghiệp quốc phòng. Trong chiến lược hải quân Nga, Yasen-M và Borei-A đảm nhiệm hai nhiệm vụ khác nhau. Yasen-M là tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm, thực hiện các hoạt động tấn công và chống ngầm; trong khi Borei-A mang tên lửa đạn đạo chiến lược, phục vụ lực lượng răn đe hạt nhân trên biển.

Việc đưa Perm vào biên chế, cùng kế hoạch bàn giao thêm 5 tàu ngầm mang tên lửa trước năm 2030, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chương trình hiện đại hóa Hải quân Nga, với trọng tâm là công nghệ hạt nhân, vũ khí tên lửa hiện đại và năng lực hoạt động trên các đại dương.