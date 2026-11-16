Tàu sân bay thứ ba của Mỹ tới Trung Đông, tăng sức ép với Iran

ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào khu vực hoạt động do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách trong ngày 15/11. Đây là nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Mỹ hiện diện trong khu vực, cùng với hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington, vốn đang hoạt động trên Biển Arab.

Ba nhóm tác chiến tàu sân bay nằm trong lực lượng hải quân Mỹ gồm hơn 20 tàu chiến được triển khai nhằm hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Việc tập trung lực lượng hải quân quy mô lớn tại Trung Đông giúp Washington tăng cường khả năng giám sát hoạt động hàng hải, hỗ trợ các chiến dịch quân sự và duy trì sức ép đối với Tehran.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, bắt đầu từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2/2026, vẫn tiếp diễn.

Washington đã sử dụng sức mạnh hải quân như một phần trong chiến lược hạn chế hoạt động thương mại đường biển của Iran, qua đó gia tăng sức ép kinh tế đối với nước này. Lệnh phong tỏa được Mỹ triển khai từ ngày 13/4/2026, sau khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đổ vỡ. Biện pháp này nhằm vào các tàu thương mại ra vào cảng biển và khu vực ven biển Iran, bao gồm các cảng dọc Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Theo CENTCOM, tính đến ngày 23/5, lực lượng Mỹ đã buộc 100 tàu thương mại phải chuyển hướng, đồng thời cho phép 26 tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua khu vực phong tỏa.

Hoạt động phong tỏa được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với Washington, bởi thương mại hàng hải, đặc biệt là xuất khẩu dầu mỏ, là một trong những nguồn thu quan trọng của chính phủ Iran.

Bên cạnh mục tiêu kinh tế, sự hiện diện của các nhóm tác chiến tàu sân bay còn giúp Mỹ duy trì nhiều lựa chọn quân sự trong trường hợp xung đột leo thang, bao gồm triển khai các chiến dịch không kích từ tàu sân bay, phòng thủ tên lửa và giám sát hoạt động trên biển.

Theo các thông tin được công bố, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời Singapore vào đầu tháng 11, di chuyển qua eo biển Malacca để tiến vào Ấn Độ Dương trước khi tới khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, việc USS Theodore Roosevelt được điều động tới khu vực không nhất thiết đồng nghĩa với việc Mỹ có kế hoạch duy trì đồng thời 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tại đây trong thời gian dài.

Tờ Stars and Stripes ngày 9/11 cho biết chưa rõ USS Theodore Roosevelt được triển khai nhằm tăng cường lực lượng hiện có hay thay thế một trong hai tàu sân bay đang hoạt động tại khu vực.

Đánh giá công bố ngày 15/11 của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS) cũng đề cập khả năng đây là hoạt động luân chuyển lực lượng tàu sân bay, thay vì triển khai thường trực 3 nhóm tác chiến trong khu vực.