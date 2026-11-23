Theo Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), tàu thăm dò Mio của nước này được phóng lên vũ trụ năm 2018, cùng tàu thăm dò của ESA trong khuôn khổ sứ mệnh BepiColombo. Trong suốt hành trình đến Sao Thủy, tổ hợp tàu thăm dò đã thực hiện 9 lần bay ngang qua các hành tinh để tận dụng lực hấp dẫn, qua đó điều chỉnh quỹ đạo và tốc độ di chuyển.

Tàu thám hiểm sao Thủy Mio. Ảnh: JAXA

Theo ESA, sáng 22/11 (giờ Nhật Bản), hai tàu thăm dò vẫn đang kết nối với nhau đã thực hiện thao tác kích hoạt động cơ giảm tốc, qua đó đi vào quỹ đạo quanh Sao Thủy. Đây là sứ mệnh thứ hai đưa tàu thăm dò vào quỹ đạo Sao Thủy, sau sứ mệnh MESSENGER của Mỹ năm 2011, đồng thời là lần đầu tiên hai tàu thăm dò cùng được đưa vào quỹ đạo hành tinh này trong một sứ mệnh.

Đánh giá về dấu mốc quan trọng này, ông Ogawa Hiroyuki, Giám đốc dự án của JAXA, cho biết: “Dự án được khởi động từ năm 1997, tức gần 30 năm trước. Chúng tôi đã trải qua nhiều quá trình thử nghiệm vật liệu và công nghệ, đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí cả những thất bại. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các nhà khoa học Nhật Bản và châu Âu, dự án đã đạt được thành công hôm nay. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nhật Bản”.

Dự kiến, trong tháng 12 tới, Mio sẽ tách khỏi tàu thăm dò của ESA và bắt đầu hoạt động nghiên cứu khoa học từ tháng 4/2027. Sứ mệnh sẽ tập trung quan sát, nghiên cứu từ trường của Sao Thủy, góp phần làm sáng tỏ những đặc điểm và cấu trúc bên trong của hành tinh này.