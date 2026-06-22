Tây Ban Nha chuẩn bị đối mặt đợt nắng nóng có thể lên tới 45°C

Theo Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha, trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 40°C, trong khi một số khu vực thuộc miền Nam nước này có khả năng ghi nhận mức nhiệt đạt đỉnh 45°C. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha, đặc biệt là các vùng Andalusia, Extremadura, Castile-La Mancha và nhiều khu vực nội địa.

Nắng nóng Tây Âu. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, "chảo lửa" này hình thành từ sự kết hợp giữa một vùng áp cao mạnh bao phủ Tây Âu và luồng không khí nóng từ sa mạc Sahara. Hiện tượng thường được gọi là "vòm nhiệt" khiến không khí nóng bị giữ lại trong nhiều ngày liên tiếp và làm nhiệt độ tăng cao bất thường.

Chị Valeria Caloca, một du khách đến từ Mexico cho biết: "Trời nóng quá. Tôi biết Mexico cũng rất nóng, nhưng thời tiết ở đây thực sự khiến tôi khó chịu. Mỗi khi ở ngoài nắng quá lâu, tôi cảm thấy như mình sắp bị mất nước nên phải liên tục tìm chỗ râm mát để nghỉ. Ban đầu tôi dự định đi Lễ hội Âm nhạc vào ngày mai, nhưng giờ thì tôi không còn chắc nữa. Vì sự kiện diễn ra ngoài trời cả ngày, nên có thể tôi sẽ đổi kế hoạch nếu thời tiết vẫn nóng như thế này".

Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha nhận định, đây có thể là một trong những đợt nắng nóng khốc liệt nhất từng được ghi nhận vào cuối tháng 6 trong lịch sử nước này. Giới chức trách cũng phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng, hạn hán, cũng như tác động tiêu cực đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Đợt nắng nóng này dự kiến không chỉ ảnh hưởng đến Tây Ban Nha mà còn lan rộng sang nhiều khu vực khác của Tây Âu. Tại Pháp và Bồ Đào Nha, nhiệt độ trong những ngày tới cũng được dự báo sẽ tăng mạnh, với một số địa phương ở miền Nam nước Pháp có thể vượt ngưỡng 40°C.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, các cơ quan chức năng tại châu Âu đang tăng cường theo dõi diễn biến của đợt nắng nóng này và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.