Tây Ban Nha ghi nhận 738 người chết vì Covid-19 trong vòng 1 ngày

Tây Ban Nha ghi nhận 738 trường hợp tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua. Đây là ngày có số ca tử vong nhiều nhất kể từ khi nước này bị dịch Covid-19 tấn công.

Ảnh minh họa: Anadolu

Theo đó, số ca tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha là 3.434 so với con số 2.696 của 1 ngày trước đó. Tổng số người mắc Covid-19 Tây Ban Nha cũng tăng vọt lên 47.610 so với con số 39.673 của 1 ngày trước đó.



Tây Ban Nha là một trong những nước bị tác động nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez ngày 24/3 đã đề nghị Quốc hội kéo dài sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đến ngày 11/4./.