Sáng sớm 26/11, tàu chở dầu Med Emre (treo cờ Malta, dài gần 120 m, đóng năm 2019 tại Thổ Nhĩ Kỳ) đã gặp sự cố rò rỉ nước vào thân tàu chưa rõ nguyên nhân khi đang trên hải trình từ Algeciras đến Barcelona. Con tàu chở theo khoảng 7.000 tấn nhiên liệu (tương đương 66.000 thùng sản phẩm lọc dầu, hoặc khoảng 1,2 triệu lít dầu diesel) cùng 17 thuyền viên.

Giới chuyên gia nhận định mức độ rủi ro của tàu Med Emre thấp hơn nhiều so với thảm họa tàu Prestige năm 2002. Ảnh: Reuters

Vị trí gặp nạn cách đảo Ibiza khoảng 46–56 km về phía bắc và cách thành phố Valencia khoảng 106 km về phía đông. Lực lượng cứu hộ đã huy động 3 trực thăng để giải cứu thủy thủ đoàn. Hầu hết các thuyền viên được đưa tới bệnh viện ở Ibiza và vùng Valencia với các chấn thương nhẹ hoặc hạ thân nhiệt, tuy nhiên một người đã tử vong sau khi nhập viện tại Ibiza.

Theo chính phủ Tây Ban Nha, đến giữa ngày, con tàu vẫn trong tình trạng lật úp chứ chưa chìm hẳn. Bà Elena Delgado, Cục trưởng Hàng hải Valencia, cho biết vào cuối ngày 26/11, vệt dầu loang nhỏ xuất hiện quanh tàu đã biến mất và lực lượng cứu nạn hàng hải đã nối được dây cáp giữ ổn định con tàu. Dự kiến vào sáng 27/11, các chuyên gia sẽ kiểm tra phần thân chìm dưới nước để lên phương án lai dắt.

Ngay sau vụ việc, Tổng cục Hàng hải Thương mại Tây Ban Nha đã kích hoạt Kế hoạch Hàng hải Quốc gia ở mức độ 2, đồng thời triển khai Kế hoạch Quốc gia Bảo vệ Bờ biển để phòng ngừa từ xa. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khẳng định chính phủ đang theo dõi sát sao tình hình. Nhiều tàu chuyên dụng chống tràn dầu và máy bay trinh sát đã được điều động tới giám sát liên tục khu vực này.

Tổ chức bảo vệ đại dương Oceana cảnh báo vụ tai nạn xảy ra tại khu vực có giá trị sinh thái đặc biệt nhạy cảm, nơi giao thoa của hai khu bảo tồn là Hành lang di cư của các loài cá voi Địa Trung Hải và eo biển Ibiza, đồng thời kêu gọi hành động nhanh chóng để bảo vệ hệ sinh thái biển.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với thảm họa tàu Prestige năm 2002 (vốn làm tràn 63.000 tấn dầu nặng ra bờ biển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). Ông Emilio Rodríguez Díaz, giảng viên an toàn hàng hải tại Đại học Cadiz, lưu ý lượng hàng trên tàu Med Emre chỉ bằng khoảng 10% so với tàu Prestige. Ngoài ra, con tàu này được thiết kế vỏ đôi theo tiêu chuẩn quốc tế MARPOL, tạo ra một lớp đệm bảo vệ giúp hạn chế tối đa nguy cơ nhiên liệu thoát ra ngoài đại dương.