Tây Ban Nha sẵn sàng vượt qua những thách thức để chuẩn bị cho COP25

Tây Ban Nha ngày 1/11 đã được lựa chọn để đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu lần thứ 25 (COP25), sau khi Chile rút quyền đăng cai sự kiện do cuộc khủng hoảng xã hội ở trong nước. Với thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng, Tây Ban Nha sẽ phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành các công tác hậu cần cần thiết cho việc tiếp đón 25.000 phái đoàn dự kiến sẽ có mặt.

Chile đã rút quyền đăng cai COP25 do cuộc khủng hoảng xã hội ở trong nước.

Phát biểu sau các cuộc tham vấn khẩn, quan chức khí hậu Liên Hợp Quốc Patricia Espinosa ngày 1/11 đăng tải dòng tweet thông báo, văn phòng Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu đã nhất trí, COP 25 sẽ diễn ra từ ngày 2-13/12 tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trước đó, ngay sau khi Chile rút quyền đăng cai sự kiện, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đề xuất được gánh vác trọng trách nhằm đảm bảo hội nghị diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 12.



Tổng thống Chile Pinera Sebastian cho biết: “Tôi xin một lần nữa khẳng định cam kết bảo vệ môi trường và thiên nhiên; cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Vì lý do đó, tôi đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Tây Ban Nha và ông ấy đã đưa ra đề nghị sẵn sàng đứng ra đăng cai tổ chức COP 25 tại Madrid”.

Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh động thái này của Tây Ban Nha, gọi đây là một tín hiệu đáng khích lệ cho thấy các nước sẵn sàng làm việc cùng nhau để đối phó với thách thức của biến đổi khí hậu, thách thức lớn nhất là các thế hệ hiện tại và tương lai phải đối mặt.

Theo chính phủ Tây Ban Nha, sở dĩ nước này đưa ra đề xuất là do tính đến thời hạn chuẩn bị quá gấp sau khi Chile từ bỏ quyền đăng cai, cũng như sự cần thiết phải đảm bảo COP 25 có thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Cũng cần phải nhấn mạnh, sự kiện diễn ra chỉ 2 tuần sau khi nước này tổ chức tổng tuyển cử. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất cho thấy, hiện không có đảng phái nào có thể giành thế đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử và Tây Ban Nha vì thế có thể phải bước vào các cuộc đàm phán khó khăn nhằm thành lập chính phủ. Tiến trình này có thể diễn ra trùng thời điểm COP 25.

Thách thức lớn nhất đối với Tây Ban Nha là trong vòng 4 tuần sẽ phải tái bố trí kế hoạch cho khoảng 25.000 phái đoàn ban đầu dự kiến sẽ có mặt tại Santiago. Chính phủ Chile thời gian qua luôn ưu tiên công tác chuẩn bị cho việc hướng tới mục tiêu thuyết phục các nước gia tăng cam kết đối với thỏa thuận khí hậu Pari nhằm ngăn nhiệt độ trái độ không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền Công nghiệp, thậm chí là 1,5 độ C. Ngoài các cuộc họp chính thức, COP 25 còn là nơi tập trung của hàng nghìn người đến từ các xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các nghiệp đoàn, đảng phái, các doanh nghiệp. Vì thế, công tác đảm bảo an ninh cũng là một vấn đề lớn.

Trong phản ứng mới nhất trước thông báo của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Pedro Sanchez hoan nghênh đây là một tin tức tuyệt vời, khẳng định Tây Ban Nha đã ngay lập tức bắt tay vào công việc nhằm đảm bảo một COP 25 thành công. /.