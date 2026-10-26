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Tây Tạng ghi nhận hơn 2.000 dư chấn, mạnh nhất 5,7 độ

Thứ Hai, 15:45, 26/10/2026
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VOV.VN - Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, hơn 2.000 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất 7,0 độ xảy ra tại huyện Ba Thanh, Khu tự trị Tây Tạng hôm 22/10. Trong đó, dư chấn mạnh nhất lên tới 5,7 độ.

 

Theo số liệu thống kê do Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc công bố trên tài khoản Weibo chính thức ngày 26/10, tính đến 8h sáng cùng ngày, đã có tổng cộng 2.054 dư chấn được ghi nhận. Trong đó, 1.993 dư chấn dưới 3,0 độ; 49 dư chấn từ 3,0-3,9 độ; 10 dư chấn từ 4,0-4,9 độ; và 2 dư chấn từ 5,0-5,9 độ.

tay tang ghi nhan hon 2.000 du chan, manh nhat 5,7 do hinh anh 1
Đồ đạc của người dân địa phương được các đội cứu hộ tìm thấy sau trận động đất tại một ngôi làng ở huyện Ba Thanh, Tây Tạng vào chiều tối 24/10. Ảnh: China News

Dư chấn lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại mạnh 5,7 độ, xảy ra cách tâm chấn của trận động đất chính 19 km. Ngoài ra, do các trạm quan trắc địa chấn tại địa phương được bố trí thưa thớt, nên không có cảnh báo sớm động đất nào được phát đi đối với cả trận động đất 7,0 độ lẫn dư chấn 5,7 độ.

Theo Tân Hoa xã, dư chấn 5,7 độ xảy ra tại huyện Ba Thanh vào lúc 19h25 tối qua (25/10) với độ sâu tâm chấn 10 km. Đây là dư chấn mạnh nhất được ghi nhận kể từ khi trận động đất chính 7,0 độ xảy ra tại khu vực này. Mặc dù các rung chấn có thể cảm nhận rõ rệt, nhưng không gây gián đoạn cuộc sống của người dân địa phương hay các hoạt động cứu trợ và tái định cư đang được triển khai.

Tính đến nay, trận động đất mạnh 7,0 độ xảy ra vào lúc 22h33 tối 22/10 tại huyện Ba Thanh, Tây Tạng, đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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